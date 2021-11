Red Bull considère le pilier de la conception de voitures de Formule 1 Adrian Newey comme la force principale derrière son nouveau challenger 2022.

Alors que Red Bull est engagé dans une bataille acharnée avec Mercedes pour les titres des pilotes et des constructeurs 2021, aucune des deux équipes ne peut se permettre d’ignorer 2022 compte tenu de la réglementation radicalement révisée qui est en cours.

Newey a critiqué les nouvelles règles, les trouvant trop restrictives, mais c’est néanmoins là que Red Bull cherche à déployer ses compétences, bien que le joueur de 62 ans ait passé une bonne partie de son temps loin de l’équipe cette année alors qu’il récupérait. d’un accident de vélo subi pendant des vacances en Croatie.

Interrogé par Auto Motor und Sport si Newey est pompé pour 2022, Helmut Marko, responsable du programme pilote de Red Bull, a répondu : « Oui. Mais Dieu merci, nous sommes très largement positionnés. Après tout, Newey était absent pendant un certain temps à cause de son accident de vélo.

« Vous devez savoir que Newey est un coureur. S’il voit une chance que nous puissions gagner, la motivation est complètement différente que si vous avez un moteur de 30 chevaux derrière.

« Il n’y a personne qui a autant d’expérience, qui a remporté autant de titres de champion du monde. Le package Newey reste indispensable.

« Aussi, pour les autres ingénieurs, que ce soit en aérodynamique ou dans d’autres départements, Newey est une figure de proue. »

Marko a ajouté que bien que Newey ait raté près de quatre semaines dans l’usine après son accident, cela ne l’a pas complètement mis hors de combat en ce qui concerne les fonctions de Red Bull.

« Il dessinait toujours sur papier, des choses venaient de lui », a déclaré Marko.

Red Bull adorerait entrer dans la campagne 2022 en tant que champions, et les titres des pilotes et des constructeurs restent très équilibrés avec deux manches de la saison 2021 encore à disputer.

Max Verstappen est en tête de Red Bull dans le championnat des pilotes, avec huit points d’avance sur Lewis Hamilton de Mercedes, tandis que Red Bull traîne Mercedes de cinq points dans celui des constructeurs.

La prochaine étape est une toute première visite en Arabie saoudite et sur le Jeddah Street Circuit, avant la fin de la saison à Abu Dhabi sur le Yas Marina Circuit mis à jour et plus rapide.