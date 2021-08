Adrian Newey de Red Bull sur sa méthode de copie « paresseuse »

in

Ne montrez pas à Adrian Newey une photo d’une voiture et demandez-lui de la copier, le Britannique préfère plutôt la voir en personne.

La saison dernière, la copie de voitures de Formule 1 est devenue l’un des gros titres de la saison lorsque Racing Point a fait ses débuts avec une Mercedes rose.

Sur la base de leur voiture sur la Mercedes 2019, le RP20 de Racing Point a porté la copie à un tout autre niveau, que leurs rivaux n’ont pas apprécié.

Renault a protesté contre le RP20, en se concentrant sur ses conduits de frein avec les règles stipulant que toutes les équipes doivent concevoir les leurs, avec la décision de la FIA qu’elles étaient basées sur celles de Mercedes.

Racing Point a été frappé d’une amende et a également perdu 15 points au championnat des constructeurs, ce qui leur a finalement coûté la troisième place du classement.

La FIA a ensuite pris des mesures pour éviter la copie, la rendant illégale.

Cependant, il ne s’agit en aucun cas d’un nouveau concept avec même Newey, sans doute l’un des plus grands concepteurs de Formule 1, affirmant qu’il a copié dans le passé.

Il aime juste l’approche paresseuse, regardant les voitures avec son carnet rouge à la main.

“C’est une combinaison de regarder principalement les concurrents et bien sûr, toutes les équipes ont maintenant leur propre photographe qui prend des centaines de photos de nos concurrents chaque week-end”, a-t-il déclaré au podcast Talking Bull.

«Mais j’aime un peu regarder les voitures parce que vous pouvez ensuite les contourner et les voir en 3D, ce qui est évidemment l’une des limites des photographies.

“Et je suppose que c’est une sorte de paresse que je n’ai pas beaucoup de temps à passer sans cesse à regarder des photos de concurrents, il est plus facile de simplement se promener et de voir quels morceaux attirent mon attention – et cela peut vraiment être n’importe quoi .

« En effet, lorsque la voiture est dans le garage, je passe pas mal de temps à regarder notre propre voiture.

«Je pense qu’il s’agit simplement d’essayer de regarder sous différents angles, ce que nous faisons et ce que font les autres et de voir si cela suscite des idées, qui ne sont pas nécessairement juste une copie directe.

“C’est plus une sorte de” pourquoi quelqu’un fait-il ceci ” et ce processus de réflexion.”