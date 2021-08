Adrian Newey décrit la nouvelle perspective offerte par Sergio Perez

BN Kalyani, président et directeur général de Bharat Forge, a déclaré que la société avait réussi à afficher de solides performances dans tous les domaines au cours du trimestre malgré les défis posés par le verrouillage de Covid et l’impact ultérieur sur l’activité économique en Inde. Bharat Forge a déclaré un bénéfice net consolidé de […] More