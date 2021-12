Adrian Newey s’est senti « proche d’une crise cardiaque » lors des dernières étapes du Grand Prix d’Abu Dhabi

De toutes ses victoires au titre, Adrian Newey a déclaré que le triomphe de Max Verstappen était celui qui l’avait le plus proche de « perdre connaissance ».

Le directeur de la technologie de Red Bull a conçu 10 voitures gagnantes du championnat des constructeurs dans le passé, et maintenant une septième personne différente a remporté un titre de pilotes dans ses voitures après que Verstappen a remporté la victoire de façon spectaculaire à Abu Dhabi dimanche.

La course et le championnat semblaient avoir échappé au Néerlandais après que Lewis Hamilton se soit dégagé pendant la majeure partie de la course, mais le pilote Red Bull s’est arrêté pour des pneus tendres et a pu dépasser son rival sur le sprint d’un tour vers le ligne.

Le directeur de l’équipe Christian Horner a admis qu’avec 10 tours à faire, Verstappen avait besoin d’un « miracle » pour gagner, et Newey a admis que son équipe a eu le feu vert lorsque la voiture de sécurité a été déployée – mais pense que le bon homme a finalement gagné.

« Vous avez tellement d’émotions dans une course comme celle-là », a déclaré Newey à Sky Sports F1 après la course. « De toute évidence, dans les tours avant la Safety Car, il semblait que tout nous échappait.

Au milieu de toute la controverse, prenons juste un moment pour apprécier ces deux pilotes incroyables, qui méritent tous deux de remporter le titre de cette année et ont été brillants sur et hors piste aujourd’hui. Comme nous sommes bénis d’être témoins de leur grandeur❤️ #f1 pic.twitter.com/iukZch9RzE – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

« Forcément, tu te mets à penser à l’année et à ce qu’on aurait pu faire, à des moments malchanceux, Copse [at Silverstone] en particulier qui personnellement me mord toujours vraiment, ce qui s’est passé là-bas.

« Et puis la voiture de sécurité est arrivée et nous avons évidemment eu de la chance dans ce sens. Il n’y a pas deux manières à ce sujet, sans la voiture de sécurité…

« Mais si je réfléchis, et bien sûr, je suis partial, je le sais, mais je pense que Max l’a bien mérité dans l’ensemble. »

Lorsqu’on lui a demandé comment ce triomphe de titre se classait parmi ses précédents, Newey a souri et a plaisanté: « C’est celui où je me suis le plus rapproché d’une crise cardiaque et de perdre connaissance par la suite…

« J’en ai eu d’autres qui sont descendus jusqu’à la dernière course, bien sûr, mais jamais jusqu’au dernier tour et c’était incroyable, absolument incroyable.

Newey a ajouté qu’il pensait que son équipe avait la voiture la plus rapide pendant la majeure partie de la saison et a admis que le changement de réglementation avait joué en leur faveur au cours de la première partie de la saison avant que Mercedes ne puisse réduire l’écart au fil de l’année.

« Nous avons tous voté pour les changements de réglementation », a déclaré l’ancien patron technique de Williams et McLaren. « Cela nous convenait-il plus qu’à Mercedes ? Il semble que oui, certainement plus tôt dans l’année, puis lors des dernières courses, ils sont revenus très forts.

« Mais je pense que dans l’ensemble, nous avons probablement eu la voiture la plus rapide, et c’est un hommage à tout le monde à l’usine.

« Nous sommes tous sous les feux de la rampe ici, mais ce que les gars ont fait à l’usine – mes collègues, les ingénieurs, tout le monde dans l’ensemble – le soutien que nous ressentons lorsque nous sommes ici et qu’ils nous apportent, c’est incroyable. »