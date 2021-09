Adrian Newey s’inquiète du plafonnement des coûts et propose une alternative

Adrian Newey s’inquiète des “zones grises” du plafond budgétaire et a proposé une méthode alternative qu’il préférerait.

Le plafond budgétaire a été introduit au début de cette saison dans le but de rendre la grille plus équitable à l’avenir.

Étant donné qu’ils dépensaient historiquement plus, cela a déjà un impact plus important sur les équipes au sommet – et ce sera de plus en plus le cas à mesure que les budgets autorisés seront encore réduits dans les années à venir.

Taureaux rouges Newey a quelques inquiétudes à ce sujet et a en tête des changements qu’il aimerait voir se réaliser qui, selon lui, amélioreraient les choses.

« Si le plafond budgétaire peut être surveillé en toute sécurité et de manière égale pour tout le monde, cela ne me pose aucun problème. Mais je vois encore quelques zones d’ombre et cela m’inquiète », a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport.

« En tant qu’ingénieur, j’aime être créatif avec les outils à ma disposition. S’il y en a moins, pas de problème.

« Je pense qu’il vaudrait mieux que les possibilités de travail de développement soient restreintes. Aujourd’hui, cela est principalement déterminé par l’aérodynamisme.

« Si l’on devait être encore plus restrictif avec des outils comme la soufflerie ou la CFD, cela restreindrait sévèrement les capacités de développement et on n’aurait pas à faire appel à des hordes d’aérodynamiciens.

« Cela se traduirait par moins de rendement et donc moins de charge pour le bureau d’études et le service de production.

« Un système de jetons pourrait alors être mis en place pour limiter le nombre de changements. Un tel système serait probablement plus efficace.

Plus tôt cette année, Red Bull a dû apporter des modifications à son aileron arrière suite aux protestations de Mercedes sur sa flexibilité.

Avec le plafond budgétaire en vigueur, Newey dit que le changement a plus de mal à l’équipe financièrement que d’un point de vue sportif.

« Les règles stipulent que tout sur la voiture doit être rigide. Nous savons tous que ce n’est pas possible », a-t-il déclaré.

« Il existe différents tests de flexion pour cela et la FIA se réserve le droit de modifier ces tests si nécessaire. C’est bien jusqu’à présent.

« Les critères de test sont en place depuis plusieurs années. Alfa Romeo avait demandé à la FIA plus tôt cette année si quelque chose changerait à ce sujet et la réponse était non. Mais il a changé après tout.

« Le problème, ce n’est pas l’effet sur le temps au tour, c’est minime. Le pire est l’impact sur le coût et le temps qu’il faut pour régler l’aile.

« On nous avait donné une avance pour le Grand Prix de France mais, en fait, nous avons dû réagir face à l’Azerbaïdjan dans les deux semaines car nous ne pouvions pas prendre le risque de protester. Cela ne me semblait pas tout à fait correct.