Adrian Peterson signe avec une nouvelle équipe de la NFL après avoir été coupé par les Titans

Adrian Peterson a trouvé une nouvelle équipe de la NFL après avoir été libéré par les Titans du Tennessee. Cette semaine, les Seahawks de Seattle ont annoncé avoir signé Peterson dans l’équipe d’entraînement. Les Seahawks avaient besoin de plus de profondeur au poste de demi offensif en raison du nombre de blessures survenues cette saison.

« Heureux de voir s’il peut nous aider et nous donner un petit quelque chose », a déclaré l’entraîneur-chef des Seahawks Pete Carroll, selon ESPN. « C’est un joueur que je connais depuis toujours – depuis ses années de lycée – et que je l’ai énormément admiré au fil des ans. Toujours déçu de ne pas l’avoir récupéré à l’époque, mais comme je viens de le lui dire, Nous l’avons enfin eu. J’ai hâte de voir comment il va et où il peut s’intégrer. C’est un compétiteur incroyable et un gars formidable, donc je suis impatient de lui donner une chance d’entrer sur le terrain avec nos garçons . »

Peterson a été écarté par les Titans la semaine dernière. Il a été signé après que l’équipe a perdu Derrick Henry à cause d’une fracture du pied et a enregistré 82 verges en 27 courses et un touché en trois matchs. Il n’est pas clair si Peterson sera élevé à la liste active lorsque les Seahawks entreront sur le terrain dimanche contre les 49ers de San Francisco.

« Je sens que je peux encore concourir à un niveau élevé », a déclaré Peterson avant son premier entraînement avec les Seahawks, selon le site officiel de l’équipe. « Le simple fait d’avoir des opportunités d’aider des équipes, d’inspirer les gars, c’est l’une des choses les plus gratifiantes quand je vois des gars et qu’ils me disent de continuer à faire ce que vous faites, c’est tellement inspirant. Je vois Mark Ingram au Tennessee et lui était comme, ‘Fro, tu dois baisser les épaules mec. Qu’est-ce que tu fais?’ J’étais comme, ‘Je sais.’ Puis il m’a dit : ‘Mais tu m’inspires, mec.' »

Peterson, 36 ans, a maintenant joué pour sept équipes différentes depuis son entrée dans la ligue en 2007. Il a passé la majeure partie de sa carrière avec les Vikings du Minnesota alors qu’il a joué pour l’équipe pendant 12 saisons. La meilleure saison de Peterson a eu lieu en 2012, remportant MVP et joueur offensif de l’année après avoir accumulé 2 097 verges et 12 touchés. Au cours de sa carrière, Peterson a accumulé 14 902 verges et 119 touchés.