Adrián Santamaría quitte Antequera car il ne peut pas le rendre compatible avec son travail

20/10/2021 à 19h20 CEST

Adrián Santamaría ne pourra pas continuer à l’Iberoquinoa Antequera, avec qui il avait entamé cette année sa neuvième saison après la promotion de l’équipe de Malaga en Ligue Asobal, en raison de raisons de travail qui l’empêchent de combiner les deux activités.

Le club andalou a indiqué ce mercredi que le défenseur central de 30 ans originaire de Cordoue était présent dans les deux dernières promotions de l’équipe d’Antequera et qu’il quitte la structure du club après sept journées de la Ligue Asobal.

Adrián Santamaría, qui travaille à Algeciras (Cadix), a modifié ses conditions de travail et cela l’empêche de poursuivre les formations d’Antequera.

Ce joueur « Il a été une référence en tant qu’athlète et en tant que personne », fait remarquer Antequera dans son communiqué, dans lequel il ajoute qu’il est aussi « un leader au sein d’un groupe d’amis qui rêvait d’atteindre le sommet et l’a atteint », donc il lui souhaite « le meilleur dans sa vie » et se souvient que « il sait que ce club est sa maison ».