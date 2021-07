Adrian Smith d’Iron Maiden : “Nous avons vu le diable et vécu”

IRON MAIDEN guitariste Adrien Smith s’est passé récemment “Side Jams avec Bryan Reesman” discuter de son livre “Monstres de River & Rock: Ma vie de pêcheur compulsif d’Iron Maiden”, son amour pour la pêche, l’importance de la conservation et sa rencontre avec un vrai diable de Tasmanie.

Forgeron a été interrogé sur les types de pêcheurs et les comportements de pêche qu’il a vus à travers le monde. “Une chose qui me déprime quand je vais dans des endroits – vous le voyez partout dans le monde, malheureusement vous le voyez plus en Grande-Bretagne maintenant – ce sont les ordures et les engins de pêche jetés”, a-t-il expliqué. “Les gens laissent beaucoup de lignes et la faune s’emmêle. Vous avez des gens qui vont à la pêche mais ils n’en comprennent pas vraiment l’éthique. Pour moi, je m’appelle un pêcheur à la ligne. Pendant que vous attrapez du poisson, à part ça, vous êtes en phase avec le tout. Vous devez être un peu soucieux de la conservation. C’est ce que j’écris dans le livre — [with] en pêchant, vous faites sortir les gars, ils nettoieront les déchets et s’assureront que le débit d’eau est bon et l’habitat de frai pour les futurs stocks [is good]. Mais je suis un peu déprimé par les ordures. Il n’y a pas que les pêcheurs à la ligne, ce sont juste des gens ordinaires. Cela devient de plus en plus un problème en Angleterre, et c’est quelque chose qui me bouleverse et j’aimerais m’engager à faire quelque chose. La seule chose que je peux faire pour le moment est de sortir avec un sac poubelle et de ramasser des trucs. Dans les années 70, nous avions un truc qui s’appelait « Keep Britain Tidy » qui était annoncé à la télé — débarrassez-vous de vos conneries après vous. Si les gens faisaient ça, tout le monde serait de meilleure humeur. De petits pas, tu sais.”

Reesman a évoqué un article de journal britannique qui mentionnait comment les pêcheurs britanniques voulaient interdire les loutres qui avaient épuisé les stocks de poissons là-bas. C’est évidemment toujours un problème maintenant.

“Ils [otters] ont été chassés jusqu’à l’extinction il y a plusieurs centaines d’années en Angleterre, et ils ont été réintroduits”, Forgeron Raconté Reesman. “Le problème, c’est que les stocks de poissons en Angleterre subissent une pression différente de celle d’il y a quelques centaines d’années. Ils n’avaient probablement pas la pollution industrielle. Nous avons un problème avec une invasion de cormorans, ces oiseaux marins arrivent à l’intérieur des terres à cause de l’épuisement des stocks de poissons dans la mer. Ils arrivent et déciment, et je veux dire, déciment l’eau douce [fish]. Nous avons donc une espèce envahissante d’écrevisses. C’est une écrevisse américaine qui a été introduite au Royaume-Uni il y a quelques années pour la table, mais au lieu d’être contrôlée, elles se sont échappées parce qu’elles pouvaient traverser la terre ferme. Alors ils se sont échappés des étangs dans les rivières. Ils érodent toutes les berges, ils mangent le frai des poissons. Au cours des 20 dernières années, alors que je pouvais descendre dans ma rivière locale et attraper quelques poissons, vous auriez la chance d’en voir maintenant car la population a déjà été décimée. Maintenant vous avez les loutres, et le truc avec les loutres, elles vont prendre un gros poisson, qui a mis 20 ans à grandir, le traîner hors de la rivière, en manger une petite partie et le laisser. Ils ne font que ce que font les loutres. Ce n’est pas de leur faute. C’est juste que les gens les ont réintroduits. Cela aurait pu être fait avec un peu plus de réflexion, car, oui, les loutres étaient là en premier, mais c’était une autre époque. Maintenant, il y a plus de pression sur les stocks de poissons. J’ai vu une loutre en fait, pour la première fois sur ma rivière locale. Il était tard dans la nuit et c’était grand. Cette chose était comme un phoque descendant une rivière. Ils sont rapides aussi. Ce sont des chasseurs très efficaces.”

Forgeron a également parlé de “Monstres de la rivière et du rock”, dans lequel il décrit divers voyages dans différentes parties du monde. Et une fois, il a rencontré un vrai diable de Tasmanie.

“C’était incroyable”, se souvient Forgeron. “Nous avons séjourné dans ce lodge en Tasmanie appelé London Lakes. De beaux lacs, un pays très sauvage au milieu de nulle part. Silence. Nous observions de grands groupes de kangourous depuis les arbres. Une nuit, un des gars [wanted to go on] un safari de fin de soirée après le dîner. Alors on a sauté dans son camion, et il avait les grosses lumières sur le camion. Nous avons vu des wombats. C’étaient des choses incroyables. Plein de kangourous. Il a dit : « Je pense que nous avons trouvé quelque chose de spécial ici » et il s’est dirigé vers cette clairière dans la forêt. Il y avait ce diable de Tasmanie qui rongeait un kangourou mort. Nous nous en sommes approchés. Vous pouviez entendre cette chose craquer des os. Ils ne laissent rien. Ils mangent les os. Ce sont des charognards, remplissant leur rôle, nettoyant les animaux morts. Ce kangourou est probablement mort. Les diables ne chassent pas, ils nettoient juste. Ils ne sont pas rapides. Il y avait aussi un animal appelé le Tigre de Tasmanie, que l’on pense aujourd’hui éteint. Nous n’en avons pas vu. Cela me fascine aussi. Mais c’est une histoire horrible. Ils viennent d’être chassés jusqu’à l’extinction. Donc, vous ne verrez probablement pas comme l’un d’entre eux. Et ils étaient comme une grande sorte de coyote avec des rayures. Mais nous avons vu le Diable. Et vécu.”

“Monstres de la rivière et du rock” arrivé en septembre dernier via Livres vierges.

Forgeron est né à Hackney, East London, le 27 février 1957. Il a rejoint IRON MAIDEN à la fin de 1980. Adrien est le membre du groupe qui a collaboré au plus grand nombre de projets parallèles en dehors de IRON MAIDEN, ainsi que l’écriture et l’enregistrement d’une série d’albums au début des années 90, avant de rejoindre le groupe. IRON MAIDEN a vendu 100 millions d’albums et fait le tour du monde en jouant devant des millions de fans. Sur scène, Adrien les usages Jackson et Gibson guitares. En coulisses, il est un fervent joueur de tennis. Cependant, son passe-temps principal est la pêche.

Adriencollaboration avec Richie Kotzen, SMITH/KOTZEN, a sorti son premier album éponyme en mars via BMG.