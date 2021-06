Adrian Smith et Richie Kotzen lancent le clip de « Solar Fire »

Le clip officiel de « feu solaire », le quatrième single de Adrien Smith et Richie Kotzenle projet acclamé par la critique SMITH/KOTZEN, peut être vu ci-dessous. Les fonctionnalités de la chanson Adrien‘s IRON MAIDEN compagnon de groupe Nicko McBrain à la batterie. Le clip a été tourné à Los Angeles en avril où Richie et Adrian ont chanté et joué ensemble dans la même pièce pour la première fois depuis l’enregistrement de l’album à Turks & Caicos en janvier 2020. La chimie visuelle qui en résulte présente deux guitaristes de classe mondiale qui se complètent parfaitement, couplés à un tambour-et stellaire -gamme de basse. Le résultat : une expérience visuelle et sonore percutante et puissante qui donne envie de voir ce groupe jouer en live.

“Smith/Kotzen” est sorti en mars via BMG. Mixé par Kevin “Homme des cavernes” Shirley, l’opus de neuf titres propose une performance invitée supplémentaire par Richieami de longue date et partenaire de tournée de Tal Bergman à la batterie pour “Tu ne me connais pas”, “Je veux rester” et « À demain », avec Richie ramasser les bâtons sur les cinq autres chansons.

Forgeron commentaires: “Richie et j’ai commencé à travailler ensemble il y a quelques années. Nous avions jammé car nous étions amis depuis quelques années auparavant. Nous partageons tous les deux un amour pour le rock classique et le rock bluesy, alors nous avons décidé de nous réunir et de commencer à écrire quelques chansons et c’est parti de là. Presque tout sur l’album est traité entre Richie et moi-même, y compris la production. Nous avions développé une idée très précise de la façon dont nous voulions que cela sonne, et je suis très heureux du résultat. Il y a beaucoup de chansons sympas là-bas dont nous sommes vraiment satisfaits.

Kotzen ajoute : « Nous avons eu un processus d’écriture très fluide. Adrien m’envoyait un riff et j’entendais immédiatement une sorte de mélodie ou une idée vocale. Et parfois c’était l’inverse, donc c’était une sorte de mouvement circulaire. Nous nous réunissions chaque fois que nous le pouvions et lançons quelques idées et cela a simplement évolué, ce qui était génial car il n’y avait pas de pression et rien d’autre qu’un cours naturel et je pense que le record en parle vraiment.”

Forgeron est surtout connu comme l’un des IRON MAIDENprincipaux guitaristes de , ayant également connu le succès en tant qu’artiste solo. Kotzen est le leader de LES CHIENS DE LA CAVE en plus d’avoir été le guitariste des deux M. GROS et POISON au cours de sa longue et acclamée carrière, qui l’a vu à ce jour sortir plus de 20 albums solo. Les deux artistes sont également des auteurs-compositeurs prolifiques.

Adrien commente : « Je pense Richie et je me complète très bien. C’est un guitariste virtuose, mais il a un grand sens de la mélodie — le tout semblait très naturel.”

Richie ajoute: “Nous avons trouvé un terrain d’entente dans le rock classique et le blues – nous venons tous les deux de cette mentalité. Nous écrivons et enregistrons ensemble depuis un an et je suis ravi du résultat.”



