Adrian Smith + Richie Kotzen annoncent leurs premiers spectacles aux États-Unis et au Royaume-Uni

Adrien Smith et Richie Kotzenle projet de SMITH/KOTZEN jouera ses premiers concerts aux États-Unis et au Royaume-Uni au début de 2022.

Les dates sont les suivantes :

dates de tournée aux États-Unis

15 janvier – Théâtre Ventura – Ventura, CA



20 janvier – The Whisky A Go-Go – Los Angeles, CA



22 janvier – Count’s Vamp’d – Las Vegas, NV



23 janvier – Brick By Brick – San Diego, Californie



26 janvier – Poste de traite de Goldfield – Roseville, CA



27 janvier – La sirène – Morro Bay, Californie

dates de tournée au Royaume-Uni

27 février – Manchester Club Academy



28 février – Leeds Brudenell Social Club



02 mars – Garage de Glasgow



03 mars – Aciérie de Wolverhampton KK



05 mars – Fin de l’hiver au Leamington Spa



07 mars – Polaire Bristol



08 mars – London Islington Assembly Hall

Il y aura un soutien local pour chaque spectacle aux États-Unis

Pour toutes les informations sur les ventes et la billetterie, rendez-vous ici.

Adrien commente : « Nous avons toujours eu l’intention de prendre ces chansons sur la route et de leur donner un bon coup de pied. Nous sommes ravis d’avoir pu organiser cette tournée autour d’un calendrier 2022 très chargé et nous ne pouvons pas tous les deux attendez de sortir enfin et de jouer en direct. »

Richie ajoute : « Nous sommes ravis de pouvoir prendre SMITH/KOTZEN au prochain niveau et amener notre musique sur scène. Nous sommes toujours en train de déterminer quels musiciens nous emmènerons avec nous pour livrer les chansons de la manière que nous avons toujours envisagée pour offrir aux fans une expérience live dynamique. Nous attendons vraiment cette tournée avec impatience et nous prévoyons de nous amuser beaucoup ! »

SMITH/KOTZENle premier album éponyme de est sorti dans le monde entier via BMG en mars 2021, acclamé par les médias et les fans, se classant n ° 10 sur Panneau d’affichageTop 20 des ventes d’albums aux États-Unis, Top 20 au Royaume-Uni ainsi que sur d’autres marchés majeurs tels que l’Allemagne, le Japon et le Canada. Un EP de suivi, « Meilleurs jours », avec quatre nouveaux morceaux est sorti le 26 novembre en conjonction avec l’événement international du vendredi noir du Record Store Day.

Forgeron est surtout connu comme l’un des IRON MAIDENprincipaux guitaristes de , ayant également connu le succès en tant qu’artiste solo. Kotzen est le leader de LES CHIENS DE LA CAVE en plus d’avoir été le guitariste des deux M. GRAND et POISON au cours de sa longue et acclamée carrière, qui l’a vu à ce jour sortir plus de 20 albums solo. Les deux artistes sont également des auteurs-compositeurs prolifiques.

