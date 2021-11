Adrian Smith + Richie Kotzen : tournage du clip de « Better Days »

Des images des coulisses de la réalisation du « Meilleurs jours » vidéo de Adrien Smith et Richie Kotzenle projet de SMITH/KOTZEN peut être vu ci-dessous. Le clip a été tourné à Compagnons studio à Los Angeles et a été réalisé par Jeff Wolfe, qui a réussi à combiner une carrière d’action à l’écran avec un rôle de réalisateur primé derrière la caméra.

BMG a sorti un vinyle noir de 12 pouces en édition limitée de quatre morceaux inédits de SMITH/KOTZEN le 26 novembre en conjonction avec l’événement international du vendredi noir du Record Store Day. Les « Meilleurs jours » L’EP reflète la force continue du partenariat dynamique d’écriture et d’enregistrement entre ces deux musiciens de classe mondiale, après leur premier album éponyme sorti en mars 2021, acclamé par les médias et les fans, se classant dans le Top 20 sur des marchés tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, les États-Unis et Canada, un formidable accomplissement pour un projet de collaboration inaugural.

« Meilleurs jours » poursuit cette trajectoire avec ses énormes crochets et ses riffs entraînants, couplés aux compromis vocaux désormais traditionnels du duo qui vont crescendo avec son refrain envolé et inoubliable.

La liste complète des pistes est :

01. Meilleurs jours



02. J’ai une emprise sur moi



03. La haine et l’amour



04. Ressuscitera

Les deux dernières chansons de l’EP ont été enregistrées à Windermere sur les îles Turks & Caicos en mars 2020. « Meilleurs jours » et « J’ai une emprise sur moi » suivi à Le studio d’enregistrement House à Los Angeles en avril 2021 quand SMITH/KOTZEN ont finalement pu se réunir après le verrouillage et tourner une vidéo d’accompagnement pour la chanson titre. Comme avec le « Smith/Kotzen » album, l’EP a été produit par Richie et Adrien, et mélangé par Kévin Shirley.

Richie commente : « Quand Adrien est venu à LA plus tôt cette année, nous nous sommes réunis et avons commencé à lancer des idées et nous avons très rapidement trouvé les nouvelles chansons. ‘Meilleurs jours’ semblait presque s’écrire. Il y a un joli groove. Adrien est venu avec le riff et nous avons trouvé une mélodie pour le refrain ensemble, en travaillant à peu près la même formule que nous avons utilisée lors de l’écriture du ‘Smith/Kotzen’ album, faisant rebondir les idées les unes sur les autres. »

Adrien ajoute : « ‘Meilleurs jours’ est une chanson qui me passionne vraiment. Je pense que c’est légèrement différent des chansons sur le ‘Smith/Kotzen’ album — c’est un peu lourd mais mélodique. j’avais joué Richie le riff et je cherchais une réaction, et j’en ai eu une. Un peu comme le vieux scénario de test de sifflet gris — il y a eu une étincelle et nous avons commencé à construire la chanson à partir de là. j’aurais une idée alors Richie aurions une idée et nous ferions des allers-retours, comme des blocs de construction. »

« Meilleurs jours » est disponible dans tous les bons disquaires indépendants et disponible en téléchargement.

Forgeron est surtout connu comme l’un des IRON MAIDENprincipaux guitaristes de , ayant également connu le succès en tant qu’artiste solo. Kotzen est le leader de LES CHIENS DE LA CAVE en plus d’avoir été le guitariste des deux MONSIEUR. GROS et POISON au cours de sa longue et acclamée carrière, qui l’a vu à ce jour sortir plus de 20 albums solo. Les deux artistes sont également des auteurs-compositeurs prolifiques.

Crédit photo: Nino Rakichevitch



