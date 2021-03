Adrian Smith + Richie Kotzen: vidéo des coulisses sur la réalisation du premier album

SMITH / KOTZEN, la collaboration électrisante entre guitaristes et chanteurs Adrian Smith et Richie Kotzen, a sorti son premier album éponyme le 26 mars via BMG.

Vous trouverez ci-dessous une featurette des coulisses de six minutes et demie sur la réalisation de l’album.

Enregistré aux îles Turques et Caïques en février 2020, produit par Richie et Adrian et mixé par Kevin « Caveman » Shirley, cet opus de neuf titres est une collaboration consommée entre ces deux musiciens très respectés qui ont co-écrit toutes les chansons et partagent également le chant principal et les échanges sur les tâches de guitare et de basse tout au long du disque.

Explosant de puissantes mélodies et harmonies, l’album incarne l’attitude animée du rock classique des années 1970 avec un melting-pot d’influences allant du blues, du hard rock, du R&B traditionnel et plus encore, mélangeant les origines et les expériences de vie du couple pour aboutir à un son résolument contemporain. .

Liste des pistes:

01. Prendre mes chances



02. Fonctionnement



03. Cicatrices



04. Quelques personnes



05. Route de la gloire



06. Feu solaire



07. Tu ne me connais pas



08. Je veux rester



09. Jusqu’à demain

Le disque présente des performances spéciales de Adriande IRON MAIDEN camarade de groupe Nicko McBrain à la batterie pour le morceau « Feu solaire », et Richieami de longue date et partenaire de tournée Tal Bergman à la batterie pour « Tu ne me connais pas », « Je veux rester » et «Jusqu’à demain», avec Richie ramasser les bâtons sur les cinq autres chansons.

Forgeron commentaires: « Richie et j’ai commencé à travailler ensemble il y a quelques années. On faisait du jam car on était amis depuis quelques années auparavant. Nous partageons tous les deux un amour pour le rock classique et le rock bluesy, alors nous avons décidé de nous réunir et de commencer à écrire des chansons et c’est parti de là. Presque tout sur l’album est géré entre Richie et moi-même, y compris la production. Nous avions développé une idée très forte de la façon dont nous voulions que cela sonne, et je suis très heureux de la façon dont cela s’est avéré. Il y a beaucoup de chansons sympas là-dedans dont nous sommes vraiment satisfaits.

Kotzen ajoute: « Nous avons eu un processus d’écriture très fluide. Parfois Adrian m’envoyait un riff et j’entendais immédiatement une sorte de mélodie ou une idée vocale. Et parfois c’était l’inverse, donc c’était une sorte de mouvement circulaire. Nous nous réunissions chaque fois que nous le pouvions et jetions des idées et cela a simplement évolué, ce qui était génial car il n’y avait pas de pression et rien d’autre qu’un parcours naturel et je pense que le disque parle vraiment pour cela.

L’album est disponible dans ces formats:

* CD Digipack



* Vinyle noir de 12 « avec pochette en relief



* Numérique (streaming et téléchargement)



* Vinyle de couleur rouge et noir à effet fumée de 12 po en édition limitée

Forgeron est surtout connu comme l’un des IRON MAIDENprincipaux guitaristes, ayant également connu du succès en tant qu’artiste solo. Kotzen est le leader de LES CHIENS DE VIGNOBLE en plus d’avoir été le guitariste des deux M. GROS et POISON au cours de sa longue et acclamée carrière, qui lui a permis à ce jour de sortir plus de 20 albums solo. Les deux artistes sont également des auteurs-compositeurs prolifiques.

Adrian commente: « Je pense Richie et je me complète vraiment bien. C’est un guitariste virtuose mais il a un grand sens de la mélodie – le tout semblait très naturel. «

Richie ajoute: « Nous avons trouvé un terrain d’entente dans le rock classique et basé sur le blues – nous venons tous les deux de cette mentalité. Nous écrivons et enregistrons ensemble depuis un an et je suis ravi des résultats. »

Forgeron a passé les derniers mois à promouvoir ses mémoires, « Monstres de la rivière et du rock », qui a été publié en septembre via Livres vierges.

En février 2020, Kotzen a sorti son 22e album solo, « 50 pour 50 », via sa propre étiquette personnalisée, Headroom-Inc. La collection de trois disques est exactement ce que le titre implique: une collection de 50 compositions inédites produites, interprétées et écrites par Kotzen en l’honneur de son anniversaire. C’est la suite de son acclamé par la critique « Saler la terre » album, sorti en avril 2017 via Headroom-Inc.



