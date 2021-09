Adrian Smith : “S’il y a une chose qu’Iron Maiden ne fera jamais, c’est le funk”

IRON MAIDEN guitariste Adrien Smith a parlé à Fer Hayden de l’Australie Triple M Dur N Lourd À propos “L’écriture sur le mur”, le premier single du dernier album du groupe, “Senjutsu”. Selon Forgeron, le morceau “a presque une touche folk/country. Nous n’avons jamais fait ça auparavant. Cela surprendra quelques personnes.”

Après Hayden s’est dit étonné de la mention d’une influence “pays” par rapport à un JEUNE FILLE chanson, Adrien a dit : « Pour moi, c’était plus du folk anglais. Et si vous regardez la vieille musique folk anglaise, elle est probablement arrivée en Amérique il y a des centaines d’années, mélangée avec du cajun, mélangée avec du blues, et puis vous avez ce que vous appelez la musique country américaine. Pour moi, si vous revenez aux sources, c’est plus folk, je pense. “

Forgeron puis clarifié : “Folky – pas funky. S’il y a une chose qui IRON MAIDEN ne fera jamais, c’est funk. Autant que j’aime ça, mais je pense que nous ne ferons jamais ça. je ne peux pas imaginer Steve [Harris, MAIDEN bassist] gifler la basse… Et Nicko [McBrain, MAIDEN drummer] est le batteur funk le plus incroyable que vous ayez jamais entendu. Il peut tout faire.”

Chanteur Bruce Dickinson avait initialement un concept pour “L’écriture sur le mur” vidéo, qui s’est concrétisée en collaboration avec deux anciens lauréats Pixar cadres et de longue date JEUNE FILLE Ventilateurs Marc Andrews et Andrew Gordon. Le duo a plus de 50 ans d’expérience dans l’industrie de l’animation au plus haut niveau, notamment en travaillant sur “Les incroyables”, “Ratatouille”, “Courageux”, “Monsters Inc.” et “Le monde de nemo”. Avec des partenaires alignés pour s’impliquer dans le projet qu’ils ont choisi Clignotement d’encre, un studio d’animation basé à Londres célébré pour son travail avec une variété de marques mondiales de Adidas à Coca Cola et un certain nombre de vidéos musicales très médiatisées.

Dans Clignotement d’encre réalisateur Nicos Livesey, encore longtemps JEUNE FILLE fan et âme sœur, ils ont trouvé un homme qui partageait la vision collective du morceau – ce qui a donné le film final qui présente le tout premier aperçu d’une nouvelle incarnation époustouflante de Eddie sous une forme 3D spectaculaire

Dickinson Raconté Forbes qu’il trouvait “intéressant” que le sens derrière “L’écriture sur le mur” vidéo “a été revendiquée par tout le monde, de la gauche éveillée à l’alt-droite et toutes les nuances d’opinion entre les deux. ‘C’est à propos de la fin des temps !’ Nous avons des gens bibliques qui disent « Oh, oui, tout tourne autour de Jésus-Christ et il revient pour nous sauver tous », et d’autres disent : « Oh non, c’est l’empire du mal. » ‘C’est tout à propos Atout.’ ‘Oh, c’est tout à propos Biden.’ « Oh, tout est question de vaccin. »

“Honnêtement, c’est incroyable, les gens y mettent leurs propres interprétations, leur propre tournure”, a-t-il déclaré. “Il suffit de regarder ces principaux commentaires pour découvrir à quel point les psychologies des gens sont fracturées. Ce n’est pas un problème politique; je pense que c’est un problème psychologique. Il y a une schizophrénie collective dans le monde et Internet la nourrit et l’alimente. “

“Senjutsu” est sorti le 3 septembre via BMG. IRON MAIDENLe premier LP de six ans a été enregistré à Paris avec le producteur de longue date Kévin Shirley et coproduit par Harris.

Pour “Senjutsu” — traduit vaguement par « tactique et stratégie » — le groupe a de nouveau fait appel aux services de Mark Wilkinson pour créer la spectaculaire pochette sur le thème des samouraïs, basée sur une idée de Harris. Avec une autonomie d’un peu moins de 82 minutes, “Senjutsu”, comme leur précédent disque “Le livre des âmes”, est un double CD/triple vinyle.

“Senjutsu” Des marques JEUNE FILLEle sixième album produit par Shirley, qui a travaillé avec JEUNE FILLE depuis les deux dernières décennies.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).