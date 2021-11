Adrián Torres, dépressif, ne se bat pas demain : « Nous ne sommes pas des super-héros »

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Adrien Torres (2-1-1, 1 KO) allait être la tête d’affiche du seul combat professionnel ce samedi à Madrid. Enfin, il n’en sera pas ainsi en raison d’un problème d’anxiété du combattant madrilène, qui a voulu se mettre en avant pour expliquer son problème de première main.

«Ce samedi 27 novembre, il y a eu une soirée au Gymnase Métropolitain de Madrid, dont j’étais la tête d’affiche, mais en milieu de semaine je me suis retrouvé avec un problème d’anxiété psychologique que je traîne depuis la majeure partie de cette année. J’ai eu des pensées intrusives, je me suis entraîné à contrecœur et j’ai décidé que je n’étais pas prêt pour le combat. J’avais peur de me battre et, après plus de 30 combats amateurs et quatre en tant que professionnel, si j’ai ces sentiments à l’idée de monter sur un ring, quelque chose ne va pas.

La dépression est quelque chose qui fluctue, ce n’est pas une blessure physique pour laquelle vous avez un temps de récupération. Ici tu as des pics, tu peux passer du bon temps, quelques jours mauvais, des semaines, des mois… Et c’était déjà comme ça à la soirée de Valdemoro, mais s’entraîner avec une idole comme Sergio Martínez, passer à la télé, revenir après deux ans et ce type de choses sont des pildoritas, mais ils ne résolvent pas un problème fondamental. Après la soirée, j’ai eu une rechute pire, et dans cette préparation de novembre je me demandais déjà ce que je faisais, à quoi je me préparais et à quoi servait tout cela. Alors jusqu’à ce que je me réveille ce mercredi avec ces pensées accentuées, et je ne savais pas s’il fallait appeler Óscar Zardaín (MaravillaBox), car ce n’est pas une conversation facile. Je l’ai fait, j’ai écrit à Ángel Moreno (entraîneur) et j’ai choisi de ne pas continuer, car j’ai besoin de concentrer ma vie d’une manière différente. Je voulais que le combat passe, pas qu’il vienne, et là aussi je me suis rendu compte que quelque chose n’allait pas comme il se doit en moi.

Aujourd’hui, j’ai eu ma première séance de thérapie, et cela m’a aidé à réorienter ma tête, je suis content du résultat et des commentaires de mon thérapeute. La leçon que j’en tire est que vous n’avez pas à penser que vous êtes un super-héros, vous devez vous passer de l’ego et prendre du recul et demander de l’aide si nécessaire.

Nous souhaitons tout le meilleur à Adrián Torres, un guerrier que nous verrons très bientôt à propos de l’ensogado.

L’intégralité de la conférence peut être visionnée ce soir vers 23h00 sur ce lien.