Adrián Torres : “Je rêve d’être le champion d’Espagne des mi-lourds”

La de Adrian Torres Fresneda (2-1, 1 KO) est une autre des nombreuses courses qui pourraient rester comme Nostromo de David Lean ou Don Quichotte d’Orson Welles; grands projets inachevés, licenciements malheureux dans une boxe espagnole pas très généreuse en talent, il y en a eu beaucoup. Et l’histoire de ce jeune madrilène pourrait être l’une d’entre elles, une autre sur la liste prolifique, si une série de coïncidences et le bon travail non négociable n’avaient pas croisé un chemin qui ce samedi, à Valdemoro, écrira son quatrième chapitre .

Adrián est un garçon calme, affable dès le premier accord bien qu’il ne nous connaisse pas auparavant, et avec une façon de parler qui dénote de nombreuses expériences antérieures, plus que celles qui sont présupposées pour ceux qui n’ont pas encore soufflé vingt-six bougies sur un gâteau. Il nous raconte, provisoirement à l’envers, comment cette nouvelle opportunité en boxe s’est présentée à lui, deux ans après sa dernière apparition : «Je me suis retiré de la compétition et j’ai commencé à m’entraîner avec Ángel Moreno dès l’ouverture de son gymnase; Au final, vous travaillez dans un endroit comme celui-ci, vous avez le matériel, et en discutant avec Ángel, nous avons fini par parvenir à un accord et nous sommes parvenus à un projet commun avec lequel aller de l’avant. Il m’a dit que je ne pouvais pas sortir de la boxe avec le talent que j’ai, et qu’il pouvait m’aider en m’entraînant et en parlant aux gens de Maravillabox pour essayer de travailler avec eux. Et je comprends qu’il veuille aussi avoir un objectif en tant qu’entraîneur, qu’un enfant réalise des choses importantes, donc l’idée est d’essayer d’être champion d’Espagne ».

Interrogé sur ses débuts dans notre sport, Adrian se souvient que «Mon arrière-grand-père, d’origine chilienne, était boxeur professionnel et y a remporté des championnats amateurs. Quand j’étais petit, j’étais un peu un combattant, j’étais potelé et ils avaient l’habitude de jouer avec moi, alors avec tant de coups de poing, j’ai fini par mettre ma famille dans un gymnase. Pour canaliser ces problématiques, j’ai commencé et je m’entraîne depuis l’âge de 10 ans et mon premier combat a été en cadets, à 14 ans, je ne comprends pas la vie sans boxe. Je suis là où je dois être, au sein de la boxe ».

Notre protagoniste se souvient de ses débuts professionnels, fin 2017, lorsque les choses ne se sont pas passées comme prévu contre Eikhan Bairamov : «Treize ans d’entraînement non-stop pour débuter en tant que boxeur professionnel, et une minute après le deuxième tour, je me suis cassé le tendon distal du biceps pour avoir donné un coup avec mon bras mal positionné. Heureusement, l’opération s’est bien passée et la reprise a été un succès ».

Concernant son absence de deux ans sur le ring, Torres commente tristement que «Il y a eu un certain nombre de situations qui m’ont fait décrocher de la boxe. Avec la blessure que j’ai subie, il y a eu une série de décalages quand il s’agissait de voir les choses, on a pris des chemins différents et puis la pandémie est arrivée, je me suis retrouvé sans équipe de travail, sans manager, sans salle de sport… était hors. Mais, heureusement, je connaissais Ángel Moreno de vue et ayant coïncidé en soirée, et grâce à Sergio Romero (qui nous a mis en contact), j’ai commencé à travailler avec lui dans le gymnase, à donner des cours et autres ».

Samedi, il combattra lors des matchs précédents Sergio «Maravilla» Martínez contre Brian Rose : «C’est, pour moi, un rêve devenu réalité. Quand son promoteur est sorti, en tant que fan et boxeur, j’ai pensé que j’espère qu’il signera un jour pour cette équipe, car vous savez qu’ils veilleront aux intérêts de leurs boxeurs. Et c’est arrivé maintenant, au fil du temps, parce que les choses arrivent pour une raison. Aussi, pouvoir se battre lors de sa soirée, s’entraîner avec lui… On parle de quelqu’un qui a boxé toute sa vie et moi, à mon tour, je veillais tard pour regarder les combats de Maravilla à Marca ou sur des chaînes pirates quand il y avait rien d’autre “.

Son adversaire allait être l’Anglais Darryl Sharp, mais il y a eu un changement de dernière minute, comme nous le dit Adrián : «Comme Sharp a près d’une centaine de combats et seulement cinq victoires, il n’a pas été autorisé à voyager pour faire le combat avec moi. C’est pourquoi Óscar Zardaín (de Maravillabox) m’a dit il y a quelques jours que mon rival serait un garçon marocain, Abdelkrim Zouad, qui vient d’une autre discipline, les arts martiaux mixtes ou le kickboxing. Il est droitier, contrairement aux Britanniques, donc ça a été bon pour moi de m’entraîner non seulement avec Sergio Martínez, mais aussi avec Iker Fernández ».

L’avenir, après avoir vu que la boxe s’éloignait et qu’il a pu se réengager, n’est pas quelque chose qui inquiète excessivement le combattant, qui croit que «Je suis à mon meilleur, fort, rapide, sans pression car j’ai tout à gagner et rien à perdre. Je rêve d’être champion d’Espagne, d’Europe et du monde, mais il faut y aller pas à pas et tu ne peux pas courir avant de savoir ramper ».

Ce samedi, il fera le premier de ces pas en avant. La boxe lui en doit une.