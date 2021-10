Selon un rapport d’Ethan Strauss, Adrian Wojnarowski, initié d’ESPN NBA, se présente comme un homme valant un million de likes.

Woj se serait coordonné avec sa représentation à la CAA en envoyant des PowerPoints qui montrent son engagement en ligne et ses idées à des sources potentielles, se soutenant sans vergogne au-dessus du paysage des journalistes de l’industrie.

BROOKLYN, NY – 20 JUIN : Le journaliste Adrian Wojnarowski assiste au repêchage de la NBA 2019 le 20 juin 2019 au Barclays Center de Brooklyn, New York. (Photo de Nathaniel S. Butler/NBAE via .)

Les présentations PowerPoint décrivent Wojnarowski comme « le meilleur talent médiatique incontesté de la NBA dans le secteur ». Il se vante également de ses sept millions de followers sur Twitter, Instagram et Facebook.

Dans le bulletin de House of Strauss, Wojnarowski est accusé d’avoir fréquemment critiqué un autre initié de la NBA, Shams Charania, lors de ses entretiens avec des sources de la NBA. Charania travaille comme journaliste pour . et négocie fréquemment avec Wojnarowski pour annoncer des nouvelles exclusives de l’Association.

Les accès d’égocentrisme de Wojnarowski ont mis en lumière son image peu recommandable parmi les médias sportifs, lui servant de source principale de relations tendues, y compris Charania.

Shams Charania est la plus grande compétition de Woj et un journaliste pour Stadium et .. (À travers l’objectif)

Dans l’un des points faibles de la carrière de Wojnarowski, il a publié un article sur ESPN rapportant le tir de Jacob Blake et son impact sur la saison NBA. Woj a fourni un faux récit de Blake en tant qu’« homme noir non armé » abattu par la police – contrairement au fait que Blake était armé.

Le réveil de Wojnarowski a également été dénoncé après avoir été déclenché par un e-mail inoffensif reçu par le sénateur républicain Josh Hawley – auquel Adrian a répondu par « F ** k you ».

MILWAUKEE, WI – 11 JUILLET: L’analyste ESPN, Adrian Wojnarowski, s’entretient avant le match entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks lors du troisième match de la finale NBA 2021 le 11 juillet 2021 au Fiserv Forum Center de Milwaukee, Wisconsin. (Kena Krutsinger/NBAE via .)

L’ancien journaliste ESPN NBA Amin Elhassan, lors de son départ du réseau, a qualifié Woj d’opportuniste qui a volontairement mis fin à la carrière de journalistes noirs essayant de réussir dans le secteur.