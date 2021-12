Adriana Cerezo, le dernier « joyau » du taekwondo espagnol

21/12/2021 à 20h00 CET

Adriana Cerezo Elle est une talentueuse précoce du taekwondo espagnol et aussi sa plus jeune et meilleure ambassadrice. Aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, il s’est qualifié pour la grande finale après avoir éliminé certains des grands favoris et remporté l’argent dans la catégorie des -49 kg. avec seulement 17 ans. Sans jamais négliger ses études (elle vient de réussir la sélectivité avec brio et rêve d’être biologiste), la Madrilène a travaillé très dur pour atteindre le sommet. Et sans jamais perdre son sourire caractéristique.

Au rythme du vertige

Encouragée par son grand-père, qui l’a inscrite dans une salle de gym pour commencer le taekwondo à l’âge de quatre ans, Adriana a surmonté les défis à la hâte jusqu’à atteindre le succès olympique alors qu’il était encore mineur. En 2020, il a fait ses débuts dans la catégorie absolue; en avril 2021, elle a été sacrée championne d’Europe à Sofia et en mai, elle a dû obtenir son billet pour Tokyo lors des pré-olympiques. L’étape précédente à un rendez-vous qui l’a consacré à l’international.

À ses débuts, il a battu le Serbe Tijana Bogdanovic, numéro deux mondial et argent à Rio 2016, pour faire de même plus tard avec la légende chinoise Jingyu wu, médaille d’or à Pékin 2008 et Londres 2012. En demi-finale, sa « victime » était le Turc Rukiye Yildirim, obtenir une médaille historique pour la délégation espagnole. Argent certifié, thaï Panipak Wongpattanakit, numéro un mondial, a mis fin au rêve de Adriana et la priva de l’or. Mais la jeune madrilène a une brillante carrière devant elle et avec elle, de nouvelles opportunités pour les futurs Jeux.

Cette fille qui a grandi en regardant des films de Jackie Chan ou Bruce Lee C’est aujourd’hui une star, avec des qualités innées pour le taekwondo, une personnalité bouleversante et un charisme indéniable.