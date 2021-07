Adriana Cerezo, première joueuse de nickel à Tokyo : “Je suis du Barça”

27/07/2021 à 18:04 CEST

Adriana Cerezo Iglesias, avec seulement 17 ans, restera toujours dans les mémoires comme le premier médaillé de la délégation espagnole aux Jeux olympiques de Tokyo, avec l’argent dans la catégorie jusqu’à 49 kilos en taekwondo. Après sa victoire, la jeune madrilène a révélé qu’elle et une bonne partie de sa famille sont Les supporters du FC Barcelone.

“Toute la famille de père nous sommes tous culés. Mon père et mes oncles sont, mes cousins ​​pareils, nous sommes tous du Barça et nous suivons les matchs“, a-t-il assuré aux médias du FC Barcelone. Adriana a souligné qu’elle n’a pu que “regarder un match au Camp Nou“, mais cela fait partie de ses plans pour pouvoir bientôt profiter de son équipe préférée dans le stade du Barça.” Je n’ai vu qu’un seul match au Camp Nou, un Barça-Malaga, et J’aimerais revenir. J’aimerais que nous puissions y aller“, Il a dit.

Interrogée sur son meilleur souvenir en tant que fan de culé, Adriana a cité deux triomphes du Barça, tous deux à Madrid. “Le plus grand souvenir était, je ne me souviens pas quand, une victoire du Barça ici à Getafe 0-2. J’ai beaucoup aimé parce que le Barça a gagné et parce que je l’ai vu avec mon cousin et mon père. je me souviens aussi quand ils ont mis Madrid 3-0, Je pense qu’il y a trois ans dans un match de championnat…”, a-t-il suggéré.

La jeune madrilène a également avoué aux médias du FC Barcelone que “Je voulais l’or et je suis allée chercher l’or, mais je ne m’attendais vraiment pas à obtenir une médaille. J’ai été choqué que les idoles du monde me félicitent. C’est incroyable“.