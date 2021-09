Adriano était le héros brésilien aimé des joueurs de Pro Evo par rapport à Ronaldo et Ibrahimovic, a joué pour l’Inter mais la tragédie a frappé et il a lutté contre la dépression et l’alcool

Adriano a été présenté comme l’héritier apparent de Ronaldo et était un héros culte au Brésil avant que sa carrière ne décline rapidement au milieu de batailles contre la dépression et l’alcool.

« L’Empereur », comme on l’appelait, avait tous les attributs que vous vouliez chez un attaquant. Une comparaison moderne serait Romelu Lukaku.

Adriano a remporté quatre titres de Serie A avec l’Inter Milan

“Il me rappelle Adriano à son meilleur – force physique, intelligence, vitesse”, a déclaré récemment le héros milanais et brésilien Kaka. Ajoutez des compétences et un tir mortel et vous avez Adriano.

Les fans de Pro Evolution Soccer 6 se souviendront de la puissance ridicule de 99 coups qui le rendait imparable.

Malgré sa carrière relativement réussie – il a remporté six titres de champion et la Copa America – il n’a jamais vraiment réalisé son potentiel.

Adolescent, il a connu une ascension rapide dans l’équipe première de Flamengo et a fait ses débuts pour le Brésil à l’âge de 18 ans.

Adriano a été rapidement racheté par l’Inter en 2001 avant de rejoindre Parme, via la Fiorentina, dans le cadre d’un accord de copropriété compliqué – qui a également vu Fabio Cannavaro passer à l’Inter.

À Parme, il a formé un partenariat impressionnant avec Adrian Mutu et a marqué 22 fois en seulement 36 apparitions.

En janvier 2004, il a été re-signé par l’Inter où il a atteint son apogée.

Adriano a marqué 27 buts en 48 matchs pour le Brésil

La saison 2004/05 l’a vu marquer 28 buts dans toutes les compétitions alors qu’il les aidait à remporter la Coppa Italia.

Adriano a contribué à aider le Brésil à remporter la Copa America 2004 et à remporter le Soulier d’or avec sept buts dans la compétition.

De grandes choses étaient attendues du joueur de 22 ans alors que l’entraîneur brésilien Carlos Alberto Parreira prédisait une carrière formidable.

“Il entrera dans l’histoire du football”, a déclaré Parreira. « Il jouera les trois prochaines Coupes du monde, c’est sûr.

Adriano avait marqué un égaliseur spectaculaire contre l’Argentine en finale et le Brésil a remporté les tirs au but.

Après le match, il a déclaré : « Ce titre appartient à mon père. Il est mon grand ami dans la vie ; mon partenaire. Sans lui, je ne suis rien.

Neuf jours après ses exploits pour son pays, son père, Almir, est décédé d’une crise cardiaque.

La perte l’a durement touché et il s’est tourné vers l’alcool pour faire face.

Adriano a marqué 74 buts au total pour l’Inter Milan

« À cette époque, je ne me sentais heureux que lorsque je buvais », a déclaré Adriano dans une interview en 2017. « Je ne pouvais dormir que si je buvais. Mon [Inter] l’entraîneur Roberto Mancini et mes coéquipiers ont remarqué que j’avais la gueule de bois lorsque je suis arrivé à l’entraînement. Et je craignais d’arriver trop tard, alors je n’ai pas dormi et suis allé à l’entraînement encore ivre. J’ai dormi au service médical et l’Inter a dû dire aux journalistes que j’avais des douleurs musculaires.

Son ancien coéquipier de l’Inter Milan Javier Zanetti a déclaré que les joueurs savaient à quel point Adriano se débattait et essayait d’aider.

« Adriano avait un père qui s’occupait beaucoup de lui et le tenait en ligne. Mais quelque chose d’inimaginable s’est produit : il a reçu un appel du Brésil et on lui a dit que son père était décédé.

« Je l’ai vu pleurer. Il jeta le téléphone et se mit à crier. À partir de ce jour, [Inter chairman Massimo] Moratti et moi avons décidé de l’accueillir comme un frère et de le protéger.

«Il a continué à jouer au football, à marquer des buts et à pointer vers le ciel, les dédiant à son père.

«Mais après cet appel téléphonique, plus rien n’était pareil. Ivan Cordoba a passé une nuit avec lui et lui a dit : ‘Adri, tu es un mélange de Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. Savez-vous que vous pourriez devenir le meilleur joueur de tous les temps ?’ Mais nous n’avons jamais réussi à le sortir de la dépression.

Malgré ses problèmes en dehors du terrain, le Brésilien a continué à marquer des buts d’article et les a aidés à remporter le premier des quatre titres de Serie A qu’il remporterait avec l’Inter.

Sa forme s’est également poursuivie avec l’équipe nationale puisqu’il les a aidés à remporter la Coupe des Confédérations en 2005 et faisait partie du “quatuor magique” tant vanté pour la Coupe du monde 2006 aux côtés de Ronaldo, Ronaldinho et Kaka.

Adriano a cependant connu des difficultés dans le tournoi et n’a marqué que deux buts en phase de groupes alors que le Brésil a été éliminé du tournoi par la France en quart de finale.

Adriano n’a disputé qu’une seule Coupe du monde pour le Brésil

La conduite de l’attaquant en dehors du terrain a été de plus en plus surveillée car il a été surpris en train de faire la fête dans des boîtes de nuit avant les matchs de la saison 2006/07.

Ensuite, le sélectionneur brésilien Dunga l’a retiré de l’équipe et lui a dit qu’il devait “changer ses habitudes”.

Mancini en a eu marre de ses pitreries et l’a laissé tomber pour un match de Ligue des champions parce qu’il a sauté une réunion d’équipe en raison des effets d’une fête d’anniversaire.

En 2007, le propriétaire de l’Inter, Massimo Moratti, l’a envoyé au Brésil en congé sans solde et même s’il n’avait encore que 25 ans à ce stade, sa carrière déclinait rapidement.

Un accord de prêt avec Santos a été conclu, mais les ennuis ont continué à le suivre. Il a été expulsé pour avoir donné un coup de tête à l’arrière de Santos et est arrivé en retard à l’entraînement.

Il a été renvoyé en Italie mais l’entraîneur José Mourinho n’était pas satisfait de sa condition physique et lui a dit de perdre du poids.

En 2009, son contrat avec l’Inter a été « résilié » et il a démissionné avec son équipe d’enfance Flamengo.

Adriano a quitté l’Inter en 2009

Adriano a connu une sorte de renaissance avec le club brésilien où il les a aidés à remporter le titre de champion avec 19 buts cette saison.

Un bref passage avec la Roma n’a duré que quelques mois lorsqu’il ne s’est pas présenté pour un examen médical et a vu son contrat rompu.

Adriano a à peine botté un ballon après son 30e anniversaire avec sa dernière apparition pour un club à venir en 2016 pour l’équipe américaine de ligue inférieure Miami United.

Il vit actuellement à Rio de Janeiro et a été vu passer son temps avec de vieux amis dans la favela où il a grandi, se promener en scooter et distribuer des Big Mac aux enfants de la région.

Cependant, il n’a jamais été loin de la controverse et a été inculpé en 2014 par des procureurs brésiliens en raison de liens présumés avec un baron de la drogue.

Adriano aurait donné à un trafiquant de drogue une moto qui a ensuite été utilisée dans des activités criminelles, mais les accusations ont finalement été abandonnées en raison du manque de preuves.

L’histoire d’Adriano est une histoire de tristesse. Il avait le potentiel pour être l’un des plus grands de tous les temps du sport, mais des problèmes en dehors du terrain l’ont empêché d’être à la hauteur du talent incontestable qu’il possédait.

