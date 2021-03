Adriano Galliani, après avoir vaincu le Covid: « J’avais peur de mourir »

29/03/2021 à 20:52 CEST

Hospitalisation, soins intensifs et peur de mourir. Le processus d’une personne malade à cause de Covid n’est en aucun cas agréable, et il n’en a pas été autrement pour Adriano Galliani. Le manager de Monza et ancien président de Milan a traversé des semaines extrêmement difficiles à cause de la maladie, et il l’a avoué dans une interview pour Il Corriere della Sera.

Galliani, admis entre le 7 et le 17 mars, a raconté son expérience en réanimation. «C’était un cauchemar. Je ne voyais rien, je n’avais qu’un mur devant moi. L’unité de soins intensifs n’avait pas de fenêtre. À l’intérieur, il n’y avait que des lits. C’était les dix pires jours de ma vie, j’avais peur de mourir. «

En plus de l’anxiété et de la peur, le PDG de Monza a connu un grave déclin physique. «La santé est la seule chose qui compte dans la vie. J’ai perdu dix kilos parce que dans ces foutus jours, je ne pouvais même pas manger une boulette de viande « .

Face à une situation si proche de la mort, l’ancien manager milanais a eu le temps de réfléchir. «Dans le football et pour affaires, j’ai voyagé dans le monde entier et j’ai eu l’occasion de fréquenter des hôtels de luxe. Cependant, Dès que je suis entré dans la pièce après ces jours de soins intensifs, je me suis dit: «C’est le plus bel endroit de ma vie». J’ai regardé le ciel pendant des heures et cela seul a rempli mon cœur. Autre vie.

Enfin, Galliani s’est souvenu de Berlusconi, son grand ami dans le monde du football et des affaires. « Silvio est ma famille, il m’a écrit constamment et m’a montré de l’affection. Il était inquiet pour moi. «