Adrien Fein, le joueur prêté du Bayern Munich, pourrait être le mème d’Abe Simpson

Selon le botteur, la rumeur selon laquelle la résiliation du prêt du joueur du Bayern Munich Adrian Fein à SpVgg Greuther Fürth pourrait se produire n’importe quel jour.

La mission de prêt de Fein s’est rapidement dégradée lorsque l’équipe a changé sa configuration tactique et son style de jeu, passant d’un système basé sur la possession à une approche davantage axée sur des transitions rapides. Maintenant, aucune des parties ne voit le besoin de continuer :

Les deux parties souhaitent une séparation rapide de l’accord de prêt initialement limité à la fin de la saison. En fin de compte, Fein n’est même pas apparu dans l’équipe de la journée, (le manager Stefan) Leitl n’était pas satisfait de la performance à l’entraînement, en particulier de sa défense.

Pour Fein, il s’agit désormais de trouver une résidence sportive permanente et d’y jouer régulièrement. A Munich, il a un contrat jusqu’en 2023, donc une vente aurait plus de sens qu’un prochain prêt de six mois. Mais que se passe-t-il sur le bordereau de virement en hiver ? Même en vue de la prochaine vague de jeux fantômes ? Y a-t-il assez d’argent en circulation?

L’objectif de Fein reste une décision rapide, idéalement avant les vacances de Noël. Aussi parce qu’il veut participer à la préparation du nouveau club. Reste à voir à quel point ce rythme est réaliste. Selon les informations du botteur, il existe un intérêt de la part de deux clubs de deuxième division ainsi que d’un club étranger.