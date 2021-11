Adrienne Bailon répond au commentaire d’un fan sur le fait de ne pas avoir de bébé avec son mari

La vraie co-hôtesse Adrienne Bailon a répondu à un fan qui a commenté un post Instagram que la chanteuse a écrit pour commémorer son anniversaire de mariage.

« Je ne peux pas croire que 5 ans se soient écoulés si vite ! » Bailon a écrit sur IG, une note qui présentait un clip d’elle assise à côté de son mari, chanteur de gospel Israël Houghton. « J’ai toujours pensé que nous attendrions comme une crise de mariage pour regarder la vidéo et nous rappeler pourquoi nous nous sommes mariés… mais non… ça s’est bien passé ici et je suis devenu curieux ! MDR. »

Adrienne Bailon (à gauche) et son mari Israel Houghton (à droite) assistent à la soirée de réseautage/salon des cadeaux des Daytime Emmy Awards de mai 2019 à Pasadena. (Photo : Phillip Faraone/.)

« Alors nous avons regardé notre vidéo de mariage et avons pleuré un peu et avons beaucoup ri ! » l’ancien 3LW La membre a poursuivi, en notant qu’elle avait également partagé la vidéo sur sa chaîne YouTube.

Une personne a commenté : « 5 ans et pas de bébé ? Cela ressemble vraiment à une crise », ajoutant un emoji en larmes et taguant l’animateur de l’émission.

Bailon a répondu : « Non ! Moi heureux avec l’homme que j’ai choisi avec ou sans bébé, c’est une belle chose lol. Tu commentes ça (emoji riant) on dirait que tu es en crise. » Elle l’a conclu avec « Bendito », qui signifie en espagnol « bienheureux ».

Loni Amour, l’une des co-animatrices de Bailon sur The Real, a republié l’interaction, ajoutant qu’elle voulait donner à sa collègue « une démonstration sincère d’amour et de soutien », affirmant que « la grossièreté qu’elle doit endurer est si stupide, insensible et inutile . «

« Certaines personnes croient que les gens à la télévision n’ont aucun sentiment », a écrit Love. « S’il te plaît, arrête. C’était un post pour célébrer son amour pour rien d’autre.

« Je ne publie que parce qu’elle a répondu », a poursuivi la bande dessinée, « mais je veux juste que nous lui envoyions des ondes positives et sachions que tout se passe au temps de Dieu. »

En 2018, Bailon a noté qu’elle avait des difficultés à tomber enceinte. « Je pense qu’en tant que public, nous devrions être sensibles au fait que tout le monde ne tombe pas enceinte tout de suite », a-t-elle déclaré sur The Real, par le magazine Life and Style. « Je pense pour moi-même que je pensais que cela arriverait si facilement pour moi, et ce n’est tout simplement pas arrivé de cette façon. »

Elle et son mari se sont mariés en 2016. La star du gospel a deux fils et deux filles d’une relation précédente.

