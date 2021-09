Adrienne C. Moore et Meredith MacNeill s’affrontent sous la menace d’une arme dans le clip exclusif de “Pretty Hard Cases”

La série originale d’IMDb TV Pretty Hard Cases sera présentée en première sur la plate-forme de streaming le vendredi 10 septembre. La série met en vedette Adrienne C. Moore (Orange est le nouveau noir) et Meredith MacNeill (Baroness von Sketch Show) et raconte les deux femmes très différentes. qui prospèrent. Samantha Wazowski (MacNeil) est une détective optimiste et capable de couvrir, tandis que Kelly Duff (Moore) est la détective coriace et sans excuses. Les deux unissent leurs forces pour éliminer l’un des gangs de drogue les plus notoires de l’histoire de Toronto.

Dans le premier épisode intitulé « Drop the Bag », les deux ont une rencontre inattendue. Les deux se disputent à propos d’un sac caché qu’ils trouvent jusqu’à ce qu’ils rencontrent ce qui semble être un membre d’un gang qui vante sa propre pièce et exige le sac. “Détective Samatha Wazowski, armes à feu et gangs, les mains en l’air, gentil et lent”, dit-elle au criminel en dégainant son arme, à la surprise de Duff”, qui sort ensuite son arme lorsqu’un autre criminel entre en scène et le criminel d’origine A partir de là, les deux forment un puissant duo.

Dans une interview avec Brief Take, les femmes se sont jetées sur la prochaine série. MacNeil et Moore ont déclaré que leur première rencontre était similaire à la façon dont ils se sont rencontrés dans l’émission. “Nous étions censés rencontrer les producteurs, puis nous nous sommes faufilés et avons pris un café en bas, puis ils ont dû aimer (nous séparer)”, a déclaré MacNeil. “Ils sont descendus deux fois et c’était définitivement des âmes sœurs. Nous sommes devenus profonds, réels, rapides, très rapides – je déchirais littéralement ma chemise pour vous montrer ma cicatrice sur la poitrine que je venais d’avoir”, a ajouté Moore.

Quant à ce qui l’a attirée dans le projet, Moore a déclaré qu’il s’agissait d’un projet « opportun ». “Quelle est la pertinence aujourd’hui de faire une émission policière où le Blue Lives où l’éthique est sérieusement remise en cause – mais nous essayons aussi d’apporter de l’humanité et d’humaniser et de restaurer la relation entre notre communauté et les forces de police”, dit-elle dans en ce qui concerne le mouvement actuel Black Lives Matter qui se déroule dans tout le pays.

Pour MacNeil, elle aimait les différentes approches adoptées par chaque détective lorsqu’il travaillait sur l’affaire. Elle dit que dès la première lecture, elle savait que c’était censé être.

Pretty Hard Cases est disponible gratuitement sur l’application de streaming IMDb TV à partir du vendredi 10 septembre.