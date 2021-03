Adriyan Rae quitte «  Chicago Fire  », Mackey quitte 51 ans

Un autre ambulancier à terre! Adriyan Rae, qui a rejoint le feu de Chicago au début de la saison 9, ne reviendra pas comme une série régulière.

L’actrice, qui incarne Gianna Mackey dans le drame NBC, s’est rendue sur Instagram après l’épisode du mercredi 17 mars pour dire au revoir à la série.

« [ Chicago fire ] bien qu’il arrive à une fin inattendue, ce voyage a été tout simplement extraordinaire. J’ai appris tellement de leçons précieuses, j’ai traversé des Jeux olympiques et je suis ressorti plus fort, et surtout, rencontré et me suis fait tellement d’amis incroyables », a déclaré l’ancien de Vagrant Queen, 33 ans, sous-titré un diaporama de photos de la procédure. «Merci à chaque réalisateur, producteur, membre de l’équipe, membre de la distribution, transpo, traiteur, Dick Wolf et tout le camp. TOUT LE MONDE IMPLIQUÉ DANS TOUTE CAPACITÉ! Vous avez été incroyable et vous êtes tellement apprécié. Je suis éternellement reconnaissant pour chacun d’entre vous et vous êtes ma famille Fire pour la vie. Nous l’avons fait! Ensemble, nous avons créé un beau personnage dynamique, et quelqu’un que je suis très fier d’avoir pu incarner.

Plus tard dans sa déclaration, elle a demandé aux fans de lui accorder «la même grâce, le même espace et la même compréhension que vous voudriez à n’importe quelle période de transition» et a noté que «même si c’est triste, certaines choses ne sont vraiment destinées que pour une saison et c’est d’accord. »

Elle a conclu: «Je suis une humaine et nous grandissons tous. De grandes choses arrivent et nous sommes tous exactement là où nous sommes censés être. avec amour | avec lumière | d’un ChiHard pour toujours.

le feu de Chicago showrunner Derek Haas faire la lumière sur la sortie suite à l’épisode, au cours duquel son personnage a accepté un nouveau poste dans une caserne différente.

«C’est toujours amusant de présenter un nouveau personnage qui apporte une nouvelle dynamique à la série, et nous nous sommes amusés à donner vie à Mackey, en particulier avec sa connexion à Cruz [Joe Minoso]», A déclaré le co-créateur de l’émission Divertissement hebdomadaire. «Adriyan nous a fait savoir qu’elle avait des raisons privées de quitter Chicago. Pour entendre cela en tant que showrunner, vous respectez absolument ce dont un acteur a besoin. Tout ce que je peux dire, c’est que nous l’aimons et je sais qu’elle sera géniale dans d’autres séries.

Le producteur a dit que la porte était ouverte si Rae voulait revenir dans le futur.

« Elle a quitté 51 en très bons termes, donc il y a une chance que nous puissions la vérifier », a-t-il ajouté. «Nous sommes toujours à la recherche de quelque chose pour booster un crossover! Je ne pense pas que nous ayons vu le dernier de Mackey dans Firehouse 51. »

Il y a eu une porte tournante sur le poste d’ambulancier paramédical pendant des années sur la série phare de Chicago. À la fin de la saison 8, Annie Ilonzeh, qui a joué Emily Foster pendant deux saisons, a quitté la série.

Monica Raymund, pendant ce temps, a dépeint l’ambulancier paramédical Gabby Dawson des saisons 1 à 6, annonçant en 2018 qu’elle ne serait pas de retour pour la saison 7. Alors que Gabby a déménagé à Porto Rico, elle est brièvement revenue pour une apparition dans la saison 8 – et a été une grande partie de la histoire de la saison 9 même si elle n’est jamais revenue.

Plus tôt cette saison, Sylvie Brett (Kara Killmer) a pompé les pauses sur une romance avec Matt Casey (Jesse Spencer), qui était auparavant marié à Gabby, car il a toujours des sentiments non résolus pour son ex. Pour compliquer encore les choses, Brett était également le meilleur ami de Gabby.

«Nous avons toujours su que ce serait difficile juste à cause de leur passé et de la lettre« G »suspendue au-dessus de leur tête pour Gabby», a déclaré Haas Nous hebdomadaire exclusivement en janvier. «Tout ce que nous faisons en tant qu’écrivains est juste, nous voulons que ce soit honnête. Et nous voulons que les personnages disent les choses que je pense que ces deux personnages avec cette histoire diraient dans cette situation.

le feu de Chicago diffusé sur NBC les mercredis à 21 h HE.

Écoutez Watch With Us pour en savoir plus sur vos émissions préférées et pour les dernières nouvelles télévisées!