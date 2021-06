Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp annoncé pour Nintendo Switch ⋆ .

Systèmes intelligents’ Guerres avancées la série est enfin de retour après un long délai.

Appelé Camp de redémarrage Advance Wars 1+2, c’est un remake des deux premiers titres Game Boy Advance de la série. Les deux 2001 Guerres avancées et 2003 Advance Wars 2: Black Hole Rising sera entièrement inclus et remasterisé avec de nouveaux visuels 3D. Il devrait être lancé plus tard cette année, le 3 décembre 2021.

Vérifiez Camp de redémarrage Advance Wars 1+2 bande annonce ci-dessous :

Le site officiel de Nintendo dit ce qui suit à propos de la sortie de Switch :

Commandez une armée dans des combats stratégiques au tour par tour en tant que conseiller tactique de l’Orange Star Army. Votre expertise est nécessaire lorsque vous déplacez des unités terrestres, aériennes et navales sur le champ de bataille. Abattez les escouades ennemies et capturez des villes et des bases pour assurer la victoire et maintenir la paix. Gardez un œil sur le terrain et la météo qui changent la donne pendant que vous dirigez une variété d’unités sur plusieurs cartes. Ce remake présente deux campagnes qui couvrent les événements de Guerres avancées et Advance Wars 2: Black Hole Rising!

Combattez aux côtés de commandants compétents

Défendez votre terre avec l’aide d’Andy, Max, Sami et d’autres commandants, chacun avec ses propres spécialités et pouvoirs de commandement. Andy peut réparer les unités, tandis que Sami peut augmenter les capacités des troupes. Vos adversaires peuvent également utiliser leurs propres capacités de CO ! Tout au long des deux campagnes, les commandants que vous rencontrez jouent un rôle essentiel à la fois sur le champ de bataille et dans l’histoire.

Recrutez des amis et voyez qui est le stratège supérieur

Lorsque vous n’êtes pas occupé à maintenir la paix dans l’une des deux histoires de campagne, faites preuve de maîtrise de l’armée en mode Versus**. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter sur des dizaines de cartes. Chaque joueur choisit un CO de l’une ou l’autre campagne et peut utiliser stratégiquement ses pouvoirs de CO pour renverser le cours de la bataille. Personnalisez votre combat avec des options telles que les fonds par base alliée et le brouillard de guerre.

Nous en aurons plus sur la sortie à l’approche de décembre.