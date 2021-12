Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp évalué en Australie (encore)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Bien que nous étions censés jouer à Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp sur la Switch, en octobre, Nintendo a annoncé un retard.

Alors qu’il devrait maintenant arriver au « Printemps 2022 » selon le site Web de Nintendo (ou peut-être le 8 avril 2022, selon les listes de l’eShop), depuis la mise à jour précédente, nous n’avons rien entendu d’autre. Heureusement, nous avons un petit rappel qu’il est toujours sur la bonne voie pour une sortie au premier semestre de l’année prochaine.

L’Australian Classification Board a évalué le jeu « PG » (pour Parental Guidance). Il contient des thèmes doux et de la violence, et de l’interactivité en ligne. Il s’agit également d’une évaluation mise à jour. Le jeu avait déjà été évalué en Australie en septembre, avant le retard, et ne faisait pas référence au jeu en ligne.

