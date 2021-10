Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp reporté en 2022

Nintendo a annoncé Advance Wars 1+2 : Redémarrez le camp manquera sa date de sortie en décembre.

Initialement prévu pour le 3 décembre, le jeu arrivera plutôt au printemps 2022.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Selon l’avis, le jeu a juste besoin d’un peu plus de temps pour s’affiner.

Le jeu contient les deux volets de la série de stratégie classique Advance Wars dans une collection remasterisée. Les deux jeux ont été entièrement reconstruits et présenteront également un nouveau style graphique.

Dans le jeu, avec l’aide d’Andy, Max, Sami et d’autres commandants, vous prendrez en charge une armée dans des combats stratégiques au tour par tour en tant que conseiller tactique de l’Orange Star Army. Dans celui-ci, vous déplacerez des unités terrestres, aériennes et navales sur le champ de bataille et éliminerez les escouades ennemies et capturerez des villes et des bases. Il présente même un terrain et une météo qui changent la donne sur plusieurs cartes.

Ce remake présente deux campagnes qui couvrent les événements d’Advance Wars et d’Advance Wars 2: Black Hole Rising.

Lorsque vous ne jouez pas à l’une des deux histoires de campagne, vous pouvez participer au mode Versus. Ici, jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter sur des dizaines de cartes. Chaque joueur choisit un commandant de l’une ou l’autre campagne et peut utiliser ses pouvoirs de commandant pour renverser le cours de la bataille. Vous pouvez également personnaliser votre combat avec des options telles que les fonds par base alliée et le brouillard de guerre.

La première version du jeu vidéo de stratégie au tour par tour est sortie sur Game Boy Advance en 2001 en Amérique du Nord, suivie d’une sortie européenne en 2022. Advance Wars est également sorti sur Wii U en 2014.

Advance Wars 2: Black Hole Rising est également sorti sur Game Boy Advance et est arrivé sur ordinateur de poche en 2003. Le gameplay est presque identique au jeu précédent et présente un nouveau style graphique. L’histoire continue là où le premier jeu s’est arrêté.

Les deux titres ont été bien accueillis par les critiques et les joueurs.