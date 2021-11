Advanced Micro Devices vient de gagner le support de Meta. Qu’est-ce que cela signifie pour AMD Stock ?

La crise de la chaîne d’approvisionnement continue de préoccuper les industries de production et de fabrication. Cela a été particulièrement gênant pour les entreprises dépendantes des composants électriques. Les dispositifs tels que les semi-conducteurs et les unités de microprocesseur sont rares, mais les entreprises qui les produisent bénéficient de gains importants alors que la demande continue d’augmenter. L’un des plus grands noms de l’industrie a de nombreuses raisons de se réjouir aujourd’hui. Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) a conclu un partenariat avec Méta-plateformes (NASDAQ :FB) pour fournir des jetons. L’action AMD est au centre de l’attention depuis l’annonce de la nouvelle.

Source : Joseph GTK / Shutterstock.com

Que s’est-il passé avec AMD Stock

Il est facile de comprendre pourquoi un titre comme AMD se rallierait à l’annonce d’un partenariat avec un géant de la Big Tech. Meta est sur le point de transformer l’industrie grâce à la technologie du métaverse, obligeant de nombreux experts à spéculer sur l’avenir de la technologie et de la finance. Pour une entreprise fournissant l’une de ses composantes clés, les opportunités sont nombreuses.

L’action AMD a grimpé ce matin avant de chuter et les actions ont clôturé dans le rouge. Même avec ces baisses, AMD est toujours en hausse de plus de 16% pour la semaine avec des gains impressionnants de près de 42% pour le mois. Globalement, 2021 a été une très bonne année pour l’entreprise, avec des actions en hausse de 95% au cours des six derniers mois.

Cela n’a pas été une bonne journée pour tous les producteurs de semi-conducteurs. Malgré les spéculations selon lesquelles cela pourrait constituer une menace pour Meta la semaine dernière, Nvidia (NASDAQ :NVDA) a vu ses actions chuter de plus de 1% aujourd’hui.

Pourquoi est-ce important

Il ne fait aucun doute que la sécurisation de Meta en tant que partenaire est une victoire significative pour Advanced Micro Devices. Bloomberg rapporte que le géant de la technologie utilisera des processeurs AMD Epyc pour ses ordinateurs de centre de données, une partie importante des opérations alors que la société se concentre sur la technologie métaverse. Le choix d’AMD comme fabricant de puces pour l’aider à atteindre la prochaine phase critique des opérations l’établira probablement comme le nom dominant dans la production de micropuces.

La récente baisse des actions semble refléter une journée difficile pour l’industrie en général, et non la stabilité ou le potentiel de croissance de l’entreprise. Alors que le Wall Street Journal a récemment rapporté que les producteurs de semi-conducteurs ne résolvaient pas les problèmes à long terme de leur domaine, Meta ne considérait clairement pas cela comme une raison de ne pas s’associer à AMD.

Alors que l’industrie traverse peut-être une période difficile pour la fabrication, la demande pour les produits est élevée et elle ne va pas disparaître. Des entreprises comme Meta seront toujours en mesure de payer le plus pour ce dont elles ont besoin, créant ainsi des opportunités lucratives pour des entreprises comme AMD.

Ce que cela veut dire

À la mi-octobre, le contributeur d’InvestorPlace, Joel Baglole, a adopté une position haussière sur l’action AMD, appelant les investisseurs à l’acheter en cas de baisse. Il a vu une cassure dans l’avenir de l’action et moins d’un mois plus tard, nous avons vu exactement cela.

Si vous envisagez un jeu haussier sur les sociétés de semi-conducteurs, l’action AMD est l’action de rupture actuelle du secteur. Il sera difficile pour les concurrents de conclure un partenariat avec Meta.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.