Adventure Experience, le rendez-vous des voyages maxitrail et moto

le Expérience advenure Il est déjà ici. Le principal événement national dédié aux motos de type trail / aventure et les voyages à moto auront lieu le 19 et 20 juin, les installations du Rocco’s Ranch, à côté du Circuit de Barcelona-Catalunya. Parce que les motos de type trail et aventure sont les grands protagonistes du moment. Rares sont les fabricants de motos qui n’ont pas de piste dans leur catalogue. Ce ne sont pas en vain que ce sont les motos préférées de la génération «Baby Boom», la plus grande masse démographique d’Espagne de l’histoire et aussi des amateurs de voyages à moto. Et dans ce scénario, Adventure Experience est né pour se postuler comme l’événement national de référence dans le monde du trail / aventure, un événement structuré comme deux macro journées de tests où se rencontreront fabricants de motos, équipementiers, sociétés de rechange, agences. bref, le monde entier qui donne vie à ce segment.

Le rendez-vous aura lieu les 19 et 20 juin prochains dans les installations du Rocco’s Ranch, à côté du Circuit de Barcelona-Catalunya, situé à seulement 20 minutes de Barcelone, dans un 120.000 m2 d’espace où il y aura de la place pour l’espace d’exposition installé dans le circuit de piste ovale en terre battue, toujours en conformité avec les règlements sur la capacité prévue pour assurer la sécurité des exposants et des visiteurs. En plus des vélos d’essai des marques, Adventure Experience disposera d’espaces où différentes activités seront réalisées avec votre propre moto, comme le Erg Chebbi (une langue de sable), une zone de compétences ou un cours d’initiation à la conduite sur terre.

L’expérience d’aventure est postulée comme le meilleur scénario et une opportunité unique pour les utilisateurs et les amateurs de voyages en moto et d’aventure sur les sentiers où

connaître toutes les actualités, tester toutes les motos du segment, à partir du nouveau Harley-Davidson Pan America aux puissants Ducati Multistrada V4, la Yamaha Ténéré 700, Honda Africa Twin, Royal Enfield Himalayan.

“Avec Adventure Experience, un événement pour les amateurs de tourisme à moto et les utilisateurs de motos de type aventure est organisé dans lequel ils pourront connaître et essayer les nouveautés offertes par le secteur de manière totalement interactive. Les participants pourront vivre des expériences uniques en moto et profiter d’un week-end différent. Parce qu’après ces mois de confinement local il y a plus d’envie de moto que jamais & rdquor;, explique-t-il Alex de Juan, co-organisateur de l’événement et ajoute que «nous sommes conscients de la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons et nous avons développé un protocole avec des mesures anticovides pour la sécurité de tous les participants».

En plus de l’espace d’exposition et des tests de produits, le visiteur pourra participer à une série d’ateliers et de discussions avec des motos maxitrail et des voyages à moto en tant que protagonistes. Une mention spéciale mérite le Adventure Experience Tour, un Parcours routier de 150 kilomètres parallèlement à l’événement pour continuer avec un road book avec un début et une fin au Rocco’s Ranch, une activité à réaliser avant inscription qui comprend un pack de bienvenue avec le compteur d’itinéraire, un t-shirt commémoratif et d’autres détails avec un prix d’inscription de 40 euros et 30 euros pour le compagnon.

Les billets Adventure Experience sont déjà en vente au prix de huit euros l’avance générale, qui donne le droit d’entrer dans la zone d’exposition, test moto et parking, et le général avec des activités pour 15 euros pour pouvoir également participer à un tout série d’activités avec votre propre moto, comme l’erg Chebbi ou la langue de sable ou le parcours d’initiation au trail. Pour plus d’informations et pour acheter à l’avance des billets Adventure Experience, vous pouvez visiter le la toile