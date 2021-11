Adventure Platformer Little Bug arrive bientôt sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

RedDeerGames est un éditeur qui devient de plus en plus familier aux amateurs d’eShop, et il a confirmé son dernier pick-up qui se dirige vers le Switch. C’est Petit insecte qui a été développé par Buddy System, un jeu de plateforme d’aventure précédemment publié sur Steam ; il arrive sur l’eShop le 26 novembre.

In incorpore des plats de plate-forme d’apparence standard avec un copain que vous pouvez utiliser pour vous balancer, et pour notre argent, son style artistique est plutôt attrayant.

Explorez un monde fantastique et onirique et essayez d’atteindre les endroits difficiles d’accès avec l’aide de votre brillant ami. Rassemblez des objets avec des fragments de la vie de Nyah dans sa boîte à lunch et reconstituez son histoire. Décidez quels trésors vous souhaitez conserver pendant votre voyage et quoi offrir à l’esprit félin nommé Roadkill, qui peut déverrouiller des zones secrètes avec des objets spéciaux et de nouveaux défis.

– Un monde fantastique unique et dangereux plein d’esprits maléfiques étranges

– Style graphique exceptionnel, lieux colorés avec un éclairage doux et agréable

– Deux personnages jouables connectés avec des mécanismes de swing uniques basés sur la physique

– Des trésors cachés pour découvrir et dévoiler les secrets du passé de Nyah

– Des niveaux bonus secrets avec de nombreux nouveaux défis à débloquer

