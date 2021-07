Adventureland Raging River Raft chavire fait 3 blessés graves samedi 10z viral

in

COMTÉ DE POLK, IA. (THECOUNT) – Trois personnes sont dans un état critique à la suite d’un accident samedi soir à Adventureland Park à Altoona, Iowa.

Selon les responsables du service d’incendie d’Altoona, l’accident s’est produit samedi soir sur le trajet de la rivière Raging au parc Adventureland.

Les pompiers ont déclaré que l’incident s’était produit sur l’attraction Raging River après le renversement d’un des radeaux vers 19h30 samedi.

Les responsables d’Adventureland ont déclaré que six personnes se trouvaient sur le radeau. Trois personnes ont été transportées vers des hôpitaux locaux dans un état critique et une personne a été hospitalisée dans un état non critique.

Plusieurs équipes d’urgence des régions avoisinantes ont été appelées sur les lieux. Le trajet est situé à une distance éloignée des entrées du parc, ce qui, selon les pompiers, a rendu difficile l’accès à l’incident.

Les responsables d’Adventureland Park ont ​​publié les informations suivantes sur Facebook :

«À environ 19h35 le 7/3/21, un bateau sur la rivière Raging s’est renversé avec 6 cavaliers à bord. 4 invités ont été transportés vers un hôpital local avec des blessures, 3 critiques et un mineur. Les pompiers et la police d’Altoona étaient sur place et sont intervenus immédiatement. Nous tenons à les remercier ainsi que les services d’urgence de Des Moines, Ankeny, Bondurant, Pleasant Hill et Delaware Township pour leur réponse rapide. Le manège avait été inspecté le 7/2/21 et s’est avéré être en bon état de fonctionnement. Il restera fermé pour une inspection approfondie. Nos pensées vont aux familles touchées en ce moment. »

DÉVELOPPEMENT::

Faits en bref : le comté de Polk est un comté de l’État américain de l’Iowa. Au recensement de 2010, la population était de 430 640 habitants, ce qui en fait le comté le plus peuplé de l’Iowa, abritant plus de 14% des résidents de l’État. Le siège du comté est Des Moines, qui est également la capitale de l’Iowa – Wikipédia.

