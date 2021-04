Adversaire antitrust d’Amazon: ce que l’audition du Sénat de Lina Khan révèle sur l’avenir de Big Tech

Lina Khan. (Photo de la faculté de droit de Columbia)

Une politique de plusieurs décennies de réglementation laxiste de l’industrie technologique pourrait s’achever – et Lina Khan est prête à inaugurer une nouvelle ère.

L’étoile montante du mouvement antitrust progressiste a offert un aperçu de sa vision de la réglementation des Big Tech mercredi lors d’une audience du Comité sénatorial du commerce sur sa nomination en tant que commissaire de la Federal Trade Commission. La nomination de Khan a été largement perçue comme un signal que le président Joe Biden entend sérieusement maîtriser l’industrie de la technologie, qui prend de l’ampleur sur un large éventail de questions, notamment le comportement monopolistique présumé et les violations de la vie privée.

La sénatrice Amy Klobuchar a salué Khan comme «un pionnier de la politique de la concurrence» qui «apportera une perspective critique à la FTC».

«Pendant trop longtemps, les fusions sont restées incontestées et les entreprises dominantes ont accumulé des niveaux de pouvoir de marché que nous n’avons pas vu depuis un siècle», a déclaré Klobuchar lors de l’audience.

Bien que Khan ait été mesurée dans ses réponses aux sénateurs mercredi, elle a doublé son opinion selon laquelle les règles régissant les entreprises technologiques – Amazon, en particulier – doivent être revues. Si elle est confirmée à la FTC et autorisée à fonctionner avec ses idées, la capacité de Big Tech à consolider son pouvoir et à étouffer la concurrence pourrait être réduite pour la première fois depuis des années.

Khan, 32 ans, est professeur agrégé de droit à la Columbia Law School et expert antitrust. Elle a attiré l’attention nationale alors qu’elle était encore à la faculté de droit lorsque Yale Law Review a publié son article, «Amazon’s Antitrust Paradox». Dans ce document, Khan a fait valoir que la soi-disant «norme de bien-être du consommateur» – dans laquelle les régulateurs regardent étroitement les prix pour déterminer si une entreprise s’est comportée de manière monopolistique – est insuffisante pour l’économie numérique. Khan pense qu’une entreprise comme Amazon peut abuser de son pouvoir de marché, même si elle utilise ce pouvoir pour baisser les prix pour les consommateurs, plutôt que de les augmenter.

L’article a fait sensation. Les principales publications ont commencé à couvrir Khan et les politiciens avec Big Tech dans leur réticule l’ont sollicitée pour obtenir des conseils.

«Avec un seul article scientifique, Lina Khan, 29 ans, a recadré des décennies de droit des monopoles», écrivait le New York Times en 2018.

Le sénateur Orrin Hatch a quant à lui surnommé avec dérision le mouvement Khan représente «l’antitrust hipster». Il est l’un des nombreux critiques de DC qui remettent en question l’expérience de Khan et son approche de la réglementation.

La candidate au commissaire de la FTC, Lina Khan, témoigne devant un comité sénatorial.

Avant que Biden n’engage Khan pour le poste de FTC, elle a conseillé le sous-comité antitrust du pouvoir judiciaire de la Chambre dans son enquête sur Amazon, Apple, Facebook et Google. Avec son aide, le comité a publié l’automne dernier un rapport de 451 pages intitulé «Gatekeepers» détaillant les façons dont ces entreprises capitalisent et abusent prétendument de leur pouvoir de marché pour en profiter.

Le rapport se concentrait davantage sur Amazon que sur toute autre entreprise. Amazon, qui n’a pas encore fait face à des accusations antitrust formelles aux États-Unis, a critiqué le rapport de la Chambre comme étant fondamentalement défectueux, affirmant qu’il était basé sur des «notions marginales» sur la loi et la politique antitrust.

En plus de conseiller le comité judiciaire de la Chambre, Khan a travaillé en étroite collaboration avec le commissaire de la FTC Rohit Chopra, un antagoniste fréquent de Big Tech que Biden prévoit de nommer à la présidence du Bureau de la protection financière des consommateurs.

Lors de l’audience de mercredi, Khan a une fois de plus présenté l’industrie de la technologie comme un exemple des lacunes de l’application actuelle des lois antitrust. Elle a fait valoir que la norme relative au bien-être des consommateurs n’est pas bien équipée pour traiter avec des entreprises qui offrent des services «gratuits» ou qui font baisser les prix pour battre leurs concurrents.

«Je me suis demandé si c’était vraiment un bon indicateur de la compétitivité, en particulier dans le contexte des marchés numériques», a-t-elle déclaré. Interrogée sur l’article d’Amazon qu’elle a écrit, Khan a déclaré: «si nous reconnaissons qu’il existe peut-être certaines économies d’échelle… qui vont conduire ces marchés à rester dominés par un très petit nombre d’entreprises, alors nous devons appliquer un autre un ensemble de règles.”

Nous devons être beaucoup plus vigilants sur ces acquisitions.

Khan pourrait pousser la FTC à s’en prendre à des entreprises comme Amazon pour des «prix prédateurs», ont expliqué les analystes de Bloomberg Intelligence Jennifer Rie et Sophia Isani dans un récent livre blanc. La loi antitrust permet au gouvernement de poursuivre les entreprises pour abus de pouvoir en proposant des prix inférieurs aux coûts. Les recherches de Khan font valoir qu’Amazon s’est engagé dans ce type de comportement pour conduire des concurrents comme Diapers.com à la faillite et réduire artificiellement les prix des livres électroniques.

«Un tel point de vue pourrait pousser l’enquête amazonienne rapportée par la FTC à examiner attentivement tout cas de baisse de prix, croyons-nous», ont écrit Rie et Isani. «Bien que la jurisprudence dans ce domaine soit favorable aux défendeurs, une FTC dirigée par des progressistes pourrait chercher à utiliser une contestation judiciaire d’Amazon comme cas test.

Les experts prédisent que la vague de réglementation laxiste des fusions technologiques pourrait prendre fin avec la nomination de Khan, en fonction de la composition du reste du cabinet. Il pourrait devenir plus difficile pour des accords comme l’acquisition historique d’Instagram par Facebook de passer dans cette nouvelle ère.

“Nous devons être beaucoup plus vigilants concernant ces acquisitions”, a déclaré Khan lors de l’audience. Parmi les accords autorisés sous les administrations précédentes, Khan a déclaré qu ‘«avec le recul, on a de plus en plus le sentiment que certains de ces examens de fusions étaient une occasion manquée».

La nomination de Khan montre que l’administration Biden prend au sérieux la réglementation antitrust sur la Big Tech et d’autres industries fortement consolidées, comme l’alimentation et l’agriculture. Mais sa position antitrust agressive pourrait être tempérée par celui que Biden choisit pour présider la FTC. Khan remplace essentiellement Chopra, idéologiquement aligné, ce qui ne poussera peut-être pas la commission très loin vers la gauche.

«Elle aura une voix sur cinq», ont expliqué Rie et Isani dans leur livre blanc. “Une majorité est requise pour l’action de la FTC.”

«En tant que vote alternatif, un nouveau président progressiste pourrait inaugurer des changements d’application importants, mais un leader plus modéré peut avoir un effet neutralisant», ont-ils ajouté.

Le Comité du commerce permettra aux membres de continuer à soumettre des questions écrites à Khan jusqu’au 5 mai, avant de renvoyer sa nomination au Sénat pour confirmation.