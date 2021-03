Advocat, start-up de technologie juridique de la région de Seattle, remporte le premier prix de 200000 $ à la San Diego Angel Conference

Le PDG d’Advocat Technologies, Pradnya Desh, avec les gains de la société à la San Diego Angel Conference. (Photo gracieuseté d’Advocat)

Advocat Technologies, une startup basée à Bellevue, dans l’État de Washington, qui utilise l’intelligence artificielle pour guider la recherche et la rédaction pour les services juridiques des entreprises, a remporté les honneurs et un financement de 200 000 $ à la San Diego Angel Conference.

Le programme de l’École de commerce de l’Université de San Diego active des investisseurs providentiels accrédités et engage des entreprises prometteuses en phase de démarrage.

Advocat est un fournisseur de technologie juridique qui réduit la charge de travail des avocats internes. Son système permet à un utilisateur professionnel non-avocat de parler avec le système d’Advocat, qui utilise l’IA pour comprendre ce dont l’utilisateur a besoin. L’IA sélectionne le bon modèle juridique interne et pose à l’utilisateur une série de questions, rédige un document et envoie le projet au conseiller juridique interne pour approbation. L’avantage est qu’il permet de gagner un temps considérable lors de la préparation et de la rédaction.

La PDG de Advocat Pradnya Desh est une avocate, ancienne associée d’un cabinet d’avocats et ancienne diplomate américaine qui affirme que sa société est en train de transformer le droit des entreprises en permettant à chaque avocat interne des équipes juridiques Fortune 1000 de faire le travail de plus de sept avocats.

«Ce financement nous permet de développer davantage notre technologie et d’accélérer le marketing à mesure que nous progressons dans notre mission de tirer parti de l’IA pour permettre aux avocats de faire plus en moins de temps», a déclaré Desh dans un communiqué de presse. «Nous apprécions particulièrement les connaissances, les outils et les connexions que nous avons construits grâce à SDAC – vraiment inestimables.»

Avant de gagner à San Diego, Advocat a été lancé par les fondateurs, dont Desh, Haresh Ved et Chetan Desh, et a levé 800 000 $ supplémentaires.

Advocat a précédemment participé au laboratoire de lancement SaaS soutenu par Microsoft pour les sociétés de logiciels d’entreprise dirigées par des femmes. Et il faisait partie des 26 startups du programme de cohorte des fondateurs de la Washington Technology Industry Association de l’été dernier.

Clearbrief, une autre startup de rédaction juridique de Seattle qui utilise l’IA pour changer le secteur, a récemment levé 1,2 million de dollars.