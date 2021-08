A&E Reviving 2 Spectacles Classiques

Les vrais amateurs de crime se réjouissent, car A&E ramène deux séries de vrais crimes préférées des fans. Le réseau a annoncé le 5 août qu’il relance Cold Case Files et American Justice, qui sont tous deux prévus pour l’été 2021 et promettent d’apporter aux téléspectateurs des histoires choquantes d’affaires froides et des procès captivants en salle d’audience.

Prévu pour une première le vendredi 20 août, Cold Case Files explore les dizaines de milliers de cas froids en Amérique, dont seulement 1% environ sont résolus. La série a été initialement créée en 1999 et a été brièvement relancée par A&E en partenariat avec Blumhouse Television en 2017 pour une reprise de 10 épisodes. Le nouveau renouveau verra l’hôte et producteur d’origine Bill Kurtis, un célèbre journaliste et journaliste vétéran, de retour pour raconter. Chaque épisode d’une heure de la série examinera une affaire de meurtre différente qui est restée non résolue pendant des années, et l’élément critique qui l’a réchauffé, menant aux preuves qui l’ont finalement résolu. Les épisodes présentent des entretiens avec des membres de la famille, des amis, des détectives et d’autres personnes proches de l’affaire alors que la série “examine toutes les facettes du crime et met en lumière un éventail de voix et de victimes”.

Diffusé à l’origine sur le réseau entre 1992 et 2005, et également prévu pour une première le 20 août, American Justice met en lumière les affaires à travers le prisme du système de justice pénale. Le renouveau “récemment repensé et emblématique”, qui sera raconté par 24 et l’acteur de The Unit Dennis Haysbert, plongera dans des crimes importants récemment jugés, y compris des procès qui ont fait la une des journaux nationaux ainsi que des cas moins connus, avec les épisodes mettant en vedette de première main perspectives des procureurs, des avocats de la défense, des enquêteurs, des victimes et des auteurs impliqués.

“A&E est depuis longtemps un leader dans la programmation de véritables crimes et nous sommes ravis de ramener deux de nos séries originales qui ont défini et façonné le genre”, a déclaré Elaine Frontain Bryant, vice-présidente exécutive et responsable de la programmation pour A&E. “Cold Case Files et American Justice étaient tous deux appréciés lors de leur première création, et avec plus d’histoires à raconter, ces nouvelles itérations perpétuent leur héritage de narration captivante et puissante à son meilleur.”

Cold Case Files sera présenté en première le vendredi 20 août à 21 h HE sur A&E. Elle sera suivie à 22h de la première d’American Justice. En plus des deux séries, le podcast populaire hébergé par Brooke Gittings Cold Case Files: The Podcast est de retour, avec de nouveaux épisodes le mardi.