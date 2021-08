Aeg exigera une preuve de vaccination complète pour les spectateurs américains et le personnel de l’événement

AEG présente, un leader mondial des concerts et des événements en direct, a annoncé aujourd’hui qu’il exigera une preuve de vaccination pour l’entrée dans ses clubs, théâtres et festivals détenus et gérés. La décision intervient dans la foulée de l’augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 alors que la variante delta se propage à travers les États-Unis. AEG présente est soit propriétaire, soit partenaire de lieux et de festivals emblématiques tels que le Webster Hall et Brooklyn Steel de New York, le Roxy and El Rey Theatre de Los Angeles, le Theatre at Resorts World Las Vegas, Festival de musique des lucioles, Jour N Vegas, Festival de jazz et du patrimoine de la Nouvelle-Orléans et Festival de musique et d’art de Coachella, entre autres.

La politique de vaccination, limitée uniquement conformément à la loi, sera pleinement en vigueur dans tout le pays au plus tard le 1er octobre 2021. Plusieurs sites ont déjà suivi les mandats de vaccination du gouvernement local, d’autres devraient arriver dans les semaines précédant le 1er octobre. La date a été choisie spécifiquement pour laisser le temps aux détenteurs de billets et au personnel éligibles non vaccinés d’atteindre le statut complètement vacciné s’ils choisissent de le faire. Jusqu’au 1er octobre AEG présente mettra en œuvre une politique de présentation d’une preuve de vaccination ou d’un test COVID négatif effectué dans les 72 heures suivant la date du spectacle, lorsque cela est autorisé.

“Nous sommes arrivés à la conclusion qu’en tant que leader du marché, il nous appartenait de prendre une réelle position sur le statut vaccinal”, a déclaré Jay Marciano, chef de l’exploitation de AEG et président-directeur général, AEG présente. « Il y a quelques semaines à peine, nous étions optimistes quant à l’orientation de notre entreprise et de notre pays. La variante delta, combinée à l’hésitation à la vaccination, nous pousse à nouveau dans la mauvaise direction. Nous réalisons que certaines personnes pourraient considérer cela comme un étape dramatique, mais c’est la bonne. Nous sommes également conscients qu’il pourrait y avoir un certain recul initial, mais je suis confiant et j’espère qu’à la fin de la journée, nous serons du bon côté de l’histoire et ferons ce qu’il y a de mieux pour les artistes, les fans et les organisateurs d’événements en direct.”

Ajoutée Shawn Trell, COO et avocat général, AEG présente: “Certaines réglementations d’États peuvent outrepasser notre mandat, ou quelques artistes peuvent ne pas vouloir adhérer immédiatement au plan, mais nous savons qu’utiliser notre plateforme pour prendre une position forte sur les vaccinations peut avoir un impact. Le message que nous voulons envoyer est simple et clair : la seule façon d’être aussi sûr que possible est d’exiger que tout le monde soit vacciné. Et nous sommes convaincus que d’autres qui n’ont pas encore été prêts à prendre cet engagement total suivront notre exemple. »

La politique de vaccination sera mise en œuvre comme une politique ouverte, avec tout changement ou inversion informé par des mises à jour concernant les taux d’infection, les données de transmission, les développements de variantes et les réglementations locales et fédérales.

“Notre espoir est que notre position proactive encourage les gens à faire ce qu’il faut et à se faire vacciner”, a ajouté Marciano. “Nous avons déjà dû annoncer de mauvaises nouvelles à propos du JazzFest cette semaine ; je pense que tout le monde peut convenir que nous ne voulons pas que les concerts disparaissent à nouveau, et c’est le meilleur moyen d’empêcher que cela se produise.”

