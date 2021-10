AEGIS Launchpad fixe la date de son IDO

DeFi est devenu une alternative populaire à la finance traditionnelle. La finance décentralisée permet aux utilisateurs d’avoir un contrôle maximal sur leurs actifs, automatise les transactions financières et élimine les intermédiaires qui sont courants dans la finance traditionnelle. Cela explique pourquoi DeFi est largement adopté.

Cependant, il existe des risques inhérents de perdre des fonds dans l’espace DeFi, et la réalisation d’un IDO sur plusieurs chaînes est rare. De plus, il y a une pénurie de rampes de lancement qui garantissent les fonds et la confidentialité des investisseurs. Seules quelques plates-formes disposent d’un modèle de vérification solide pour filtrer les escroqueries. Aegis promet de résoudre ces problèmes et de fournir une plate-forme complète où la collecte de fonds peut être lancée sans craindre de perdre des fonds, car la société examine les projets avant de les lister.

La nouvelle plate-forme de collecte de fonds pour les projets DeFi est AEGIS Launchpad et ils se préparent actuellement pour son IDO en octobre. Après qu’Aegis ait terminé avec succès sa collecte de fonds privée qui a permis de récolter 200 000 $, la rampe de lancement vise son tour de vente public le 12 octobre 2021. Potentiellement après la prochaine IDO, la plate-forme prévoit de lever bientôt 100 000 $ supplémentaires de financement privé,

Les IDO bénéficieront à AEGIS Launchpad

Bien qu’ils soient plus récents, les IDO sont devenus plus préférés que les ICO et les STO et il y a de bonnes raisons à cela. Les IDO permettent la distribution de jetons au public de manière pratique, ce qui est une plate-forme émergente dont Aegis a besoin. Les IDO sont décentralisées, ce qui signifie qu’il n’y a pas de forme centrale de contrôle. Les projets doivent payer des frais de change lors de la liste de leurs projets, ce qui est courant avec les ICO et les IEO. Cependant, les propriétaires de projets n’ont pas à payer de frais élevés avec les IDO et n’ont besoin d’aucune autorisation.

Le lancement d’IDO présentera le jeton natif d’Aegis, $AEGIS. Les commerçants pourront acheter $ AEGIS, échanger des cryptos/stablecoins, mettre en jeu leurs actifs et avoir une influence majeure sur le développement d’Aegis. Plus vous possédez de jetons $AEGIS, plus vous exercez d’influence dans la communauté.

Les IDO offrent également des liquidités immédiates à presque tous les niveaux de prix et permettent aux projets d’accéder aux fonds le plus rapidement possible. Il agite également les pré-mines, ce qui favorise les maîtres d’ouvrage. Ce sont les raisons apparentes du lancement de l’IDO du tableau de bord.

AEGIS tend à rectifier les erreurs répandues dans l’espace DeFi

AEGIS Launchpad prétend être le premier protocole multi-chaîne décentralisé avec un système d’assurance. Selon l’entreprise, la fonctionnalité innovante inter-chaînes avec assurance permet de collecter des fonds à partir de plusieurs chaînes de blocs tout en protégeant les fonds des clients. En outre, la plate-forme permet des ventes à plusieurs chaînes, où les propriétaires de projets peuvent diversifier leurs méthodes de collecte de fonds pour attirer plus d’investisseurs dans plusieurs communautés cryptographiques. La plupart des rampes de lancement n’en ont pas, mais nous élargissons la portée des propriétaires de projets pour attirer des investisseurs potentiels en possédant des capacités multi-chaînes.

AEGIS domine les autres plates-formes avec ses connexions de portefeuille multi-chaînes. Les investisseurs peuvent échanger, miser et réclamer leurs récompenses facilement et gratuitement lorsqu’ils utilisent leur outil d’échange. De plus, les investisseurs peuvent gérer leurs fonds sur plusieurs blockchains sans limitations de trading. Avantageusement, les utilisateurs peuvent choisir de miser sur n’importe quel actif de leur choix.

AEGIS vise à créer une expérience avancée pour les utilisateurs en utilisant des fonctionnalités proportionnelles aux niveaux de gouvernance DAO, des systèmes d’allocation sans niveau et une liquidité durable en mettant en œuvre des mécanismes RFI.

Le produit Pad est une autre caractéristique intéressante d’AEGIS. Il s’agit d’un jeu à gagner qui donne à l’utilisateur la possibilité de gagner des jetons $AEGIS à chaque fois qu’il gagne. Bien que ce produit soit disponible sur la plate-forme, il n’est ouvert au public que peu de temps après le lancement d’IDO.

Depuis le début de l’année, AEGIS Launchpad a franchi des étapes importantes. La conceptualisation de la société et le recrutement de l’équipe au cours du premier trimestre ont été suivis de tests bêta, de versions de testnet, de la conception de contrats intelligents et du dévoilement de son plan de développement de jeux au deuxième trimestre. Au trimestre suivant, la rampe de lancement a eu ses rondes de vente publiques et privées et s’est associée à des fonds de capital-risque réputés comme BlueMoon Ventures.