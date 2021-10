Aena augmente ses revenus de 1,6% malgré une perte de 123,7 millions jusqu’en septembre

29/10/2021 à 10h58 CEST

PE

Aena a enregistré des pertes de 123,7 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de l’année, au-dessus du résultat négatif de 107,6 millions d’euros pour le même période de 2020, comme le rapporte la société ce vendredi, qui souligne que ces données continuent de refléter l’impact de la crise du Covid-19 sur le groupe.

Cependant, le chiffre d’affaires total augmenté de 1,6 % au cours des neuf premiers mois, à hauteur de 1 760,8 millions d’euros. Sur ce montant, 864 millions correspondaient aux revenus aéronautiques, soit 6,5% de plus qu’en 2020, tandis que les revenus commerciaux s’élevaient à 723,5 millions d’euros, en baisse de 6,2%.

Le résultat brut d’exploitation (Ebitda) d’Aena entre janvier et septembre a atteint 438,3 millions d’euros, ce qui représente une baisse de 15,1% par rapport à la même période en 2020.

L’entreprise souligne que amélioration du trafic Au cours des trois derniers mois, cela lui a permis de générer une trésorerie d’exploitation positive de 240 millions d’euros entre juin et septembre 2021. Au total et dans tous ses aéroports, la compagnie a enregistré 87,4 millions de passagers jusqu’en septembre, soit 16, 9% de plus.

Plus précisément, il souligne que l’avancement des processus de vaccination, tant en Espagne que dans d’autres pays de délivrance, a signifié une amélioration du comportement de l’offre et de la demande des compagnies aériennes, principalement à partir du mois de mai. Cependant, le timing et l’intensité avec lesquels la reprise du trafic s’effectuera « est conditionné par l’évolution de la pandémie et l’assouplissement des restrictions imposées dans les différents pays ».

Au cours des neuf premiers mois de l’année, il y a eu une diminution nette de trésorerie 93,6 % générés par les activités d’exploitation, à hauteur de 20,5 millions d’euros, contre 321,8 millions d’euros sur la même période de 2020.

La dette financière nette consolidée du Groupe Aena a été porté à 7 541 millions d’euros (dont 492,1 M€ de consolidation de la dette de l’aéroport de Luton et 11,1 M€ d’ANB) contre 7 030,9 M€ à fin 2020, augmentant le ratio d’endettement financier net sur Ebitda du groupe consolidé à 11,8 fois, contre 9,8 fois à 31 décembre 2020.

Réduction des loyers commerciaux

En application des normes comptables, Aena a enregistré un produit du Revenu Minimum Annuel Garanti (RMGA) pour un montant de 388,1 millions d’euros, auxquels il faut ajouter les 620,3 millions d’euros enregistrés au 31 décembre 2020.

Sur ce montant, Aena a procédé à des estimations de risque de crédit et a constitué des provisions pour une valeur de 30,3 millions d’euros en le compte de profits et pertes.

Le 3 octobre est entrée en vigueur la loi 13/2021 qui, en sa septième disposition finale modifie les contrats de location ou de cession de locaux commerciaux d’activités de restauration ou de commerce en vigueur au 14 mars 2020 ou antérieurement adjugés.

Une fois l’analyse plus fine de l’application de la loi effectuée, Aena estime qu’une réduction des recouvrements de revenus d’entreprise d’environ 1 350 millions d’euros sur la période 2020-2025.

Cette estimation comprend les réductions de loyer déjà proposé par Aena aux locataires le 18 janvier 2021 pour la période du 15 mars 2020 au 8 septembre 2021 de toutes les activités commerciales, qu’elles aient été ou non concernées par ladite loi.

Économies de coûts

Aena a adopté au début de la crise du Covid-19 une batterie de mesures pour assurer le fonctionnement de ses services et la disponibilité des liquidités. Actuellement, la société dispose de facilités de trésorerie et de crédit d’un montant de 2 305,8 millions d’euros, auxquelles s’ajoute la possibilité d’émettre via le programme de Euro Commercial Paper (ECP) jusqu’à 900 millions d’euros, dont 845 millions d’euros disponibles.

L’entreprise maintient son objectif d’économies depuis mars 2020. Ajustement des capacités, réduction des dépenses et réduction des sorties de trésorerie Ils ont été modulés en fonction de l’évolution du trafic, adaptant la capacité des installations aux besoins de l’exploitation.

Malgré la baisse d’activité, Aena prévoit de réaliser des investissements dans le réseau en Espagne en 2021 pour 805,9 millions d’euros, dont au 30 septembre 2021, 447,4 millions d’euros ont été exécutés.