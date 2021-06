AeoFit Alpha Smartwatch : facteur de forme léger, a du punch

AeoFit Alpha garantit que les appels et SMS, les rappels de santé et autres notifications sont là directement sur votre poignet.

En cette ère de pandémie, garder un œil sur la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, la pression artérielle et la température permet de se préparer à tout problème de santé, en particulier chez les personnes vulnérables. Les montres intelligentes d’AeoFit India se concentrent sur ces aspects de la forme physique et suivent les dernières tendances en matière de style.

Récemment, cette startup basée à New Delhi a présenté une nouvelle gamme de montres connectées comprenant quatre modèles. Il convient de noter l’AeoFit Alpha, encastré dans un cadre en alliage d’aluminium. Il est livré avec plusieurs sangles et son prix est agressif de Rs 3 999. Les autres modèles, à savoir Orion, Nebula et Polaris, sont tout aussi impressionnants avec de bonnes fonctionnalités et méritent un détour.

Notre unité d’essai, Aeofit Alpha, est livrée avec un boîtier en aluminium solide et un bracelet en silicone, un compagnon idéal pour les courses matinales ou les randonnées spontanées. Les sangles en métal et en cuir incluses dégagent une déclaration élégante à toute occasion formelle. La montre est dotée d’un bel écran LCD IPS tactile, lumineux et entièrement tactile, avec une résolution attrayante de 360 ​​x 360. Vous pouvez personnaliser votre montre avec plus de 15 cadrans. Même en plein soleil ou dans l’obscurité en fin de soirée, l’écran limpide de l’Alpha fonctionne à merveille.

Suivre les signes vitaux avec AeoFit Alpha et garder un œil sur l’oxygène dans le sang, la pression artérielle, la température corporelle et les données de fréquence cardiaque à intervalles fréquents vous permet de vous préparer à tout détournement d’un mode de vie sain. Plusieurs modes sportifs intégrés (marche, course, randonnée, badminton, basket-ball) vous permettent de rester actif, tandis que le rappel sédentaire aide à soulager la léthargie. Aeofit Alpha a une résistance à l’eau IP67 et une autonomie de sept jours (15 jours en veille).

AeoFit Alpha garantit que les appels et SMS, les rappels de santé et autres notifications sont là directement sur votre poignet. Soulevez simplement votre poignet pour réveiller la montre, et Bluetooth 5.0 assure un contrôle transparent de votre téléphone. Une simple pression sur l’écran d’AeoFit Alpha est tout ce dont vous avez besoin pour contrôler votre musique et votre appareil photo.

CARACTÉRISTIQUES:

Affichage : LCD IPS de 1,3 pouce Full Touch, résolution 360 x 360

Cadrans : 18 cadrans + 1 cadran photo personnalisable

Capteurs : fréquence cardiaque, pression artérielle, oxygène dans le sang, rappel de sédentarité, surveillance du sommeil

Modes sportifs : marche, course, randonnée, badminton, basket

Prix ​​public estimé : Rs 3 999

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.