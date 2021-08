Aeon Drive est un “Cyberpunk Speedrunning Platformer” qui va bientôt changer

Un titre qui a été récemment présenté par Microsoft dans son ‘[email protected]« La vitrine de diffusion en direct a maintenant une date de sortie et, ce qui est agréable pour nous, la confirmation qu’elle atterrit sur Switch en même temps. Aeon Drive – du 2Awesome Studio, qui nous amenait auparavant Dimensionnement sur l’eShop – devrait être lancé le 30 septembre.

Alors que Dimension Drive était un shmup vertical qui doublait efficacement l’action, Aeon Drive apporte son défi à travers une plate-forme rapide et délicate. Chaque niveau doit être franchi rapidement, de sorte que les courses consisteront souvent en une poignée d’échecs pendant que vous tracez un itinéraire et identifiez les dangers. Il proposera également des modes coopératifs et compétitifs multijoueurs locaux et en ligne.

Nous aimons plutôt le look de celui-ci; ci-dessous fait partie du pitch officiel du communiqué de presse.

Téléportez-vous à l’aide de lasers, de pointes ou de scies, et accroupissez-vous au dernier moment pour parcourir 100 niveaux de Neo-Barcelona. Style pixel-art Le système de notation avancé permet une rejouabilité à long terme Ajustement de la difficulté en temps réel – collectez les dispositifs de déformation temporelle et utilisez-les de manière stratégique

Aeon Drive fait-il partie de la liste de souhaits ?