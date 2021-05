AEPC à PM Modi: déclarer les exportations de vêtements comme des services essentiels, exempter les unités exportatrices des verrouillages

Sakthivel a exhorté les maisons d’achat et les associations à convaincre leurs clients internationaux de ne pas annuler les commandes en leur expliquant que la situation en Inde s’améliore de jour en jour.

L’organisme des exportateurs de vêtements Apparel Export Promotion Council (AEPC) a exhorté le Premier ministre Narendra Modi à déclarer les exportations de vêtements comme des services essentiels et à exempter les unités exportatrices des blocages induits par Covid à travers l’Inde. Affirmant la nature périssable des vêtements, le président de l’AEPC, le Dr A Sakthivel, a déclaré dans une lettre au PM Modi: «La plupart des exportations de vêtements sont sensibles à la saison et à la mode, et leur valeur de récupération devient nulle si la production et l’expédition ne sont pas effectuées à temps. . »

Le conseil a en outre souligné que ce n’était que récemment que les entreprises d’exportation s’étaient rétablies après avoir été durement touchées lors de la première vague par des faillites et un manque de main-d’œuvre en raison de leur migration vers des lieux d’origine. Alors que les exportateurs de vêtements indiens ont commencé à recevoir des commandes des États-Unis et d’Europe, mais maintenant avec les restrictions de verrouillage imposées, ils risquent de perdre leurs commandes au profit de «pays concurrents comme le Bangladesh, le Vietnam, le Cambodge et le Pakistan (qui) font tout efforts pour prendre les commandes de ces régions », a déclaré Sakthivel. Il a ajouté que si les exportateurs de vêtements perdent des clients maintenant, ils pourraient ne jamais revenir dans un proche avenir, tandis que le non-respect de ces commandes pourrait entraîner une perte à long terme pour les acheteurs.

L’APEC a également rencontré des maisons d’achat et des associations lors d’une vidéoconférence pour discuter de l’impact de la deuxième vague de la pandémie. Sakthivel a exhorté les maisons d’achat et les associations à convaincre leurs clients internationaux de ne pas annuler les commandes en leur expliquant que la situation en Inde s’améliore de jour en jour et que le pays rebondirait d’ici la mi-juin. Il a également mentionné les efforts déployés par l’AEPC pour faire vacciner tous les travailleurs de l’habillement.

Les représentants des maisons d’achat et des associations ont déclaré qu’ils avaient essayé de convaincre les clients internationaux, qui ont également été «extrêmement compatissants» envers l’Inde, qu’il s’agissait d’un revers temporaire. Cependant, le verrouillage actuel aura un impact sur les commandes, car la plupart d’entre elles sont saisonnièrement sensibles au temps. Néanmoins, contrairement à 2020, les acheteurs ne s’attendent pas à des annulations massives de la part des clients, selon les représentants. Soulignant la taille et l’importance de l’industrie du vêtement en tant que principal employeur du secteur manufacturier indien avec 13 millions de travailleurs directs, Sakthivel a sollicité l’intervention urgente de PM Modi pour soutenir les exportateurs de vêtements, en particulier dans le segment des MPME.

