AER, la fusée lance des caméras | La technologie

Si vous cherchez des façons nouvelles et originales de prendre des photos ou d’enregistrer des vidéos, l’ARE vous propose quelques idées.

Aujourd’hui, ils sont devenus à la mode les vidéos et photos aériennes prises avec des drones. Ils ont même gagné des concours de photos.

Mais les drones capables de capturer des images de qualité coûtent cher. Une solution moins chère pour prendre des photos et des vidéos aériennes, avec des résultats uniques, est AER, la fusée lance des caméras. Non pas qu’il s’appelle ainsi, mais il décrit exactement son utilisation.

ARE est littéralement une fusée molle où vous insérez votre caméra GoPro, et vous le lancez dans différentes directions pour prendre des photos ou des vidéos à des angles que même un drone ne peut pas atteindre. Jetez un oeil à cette vidéo pour le voir:

AER est compatible avec les caméras GoPro Hero 4, Hero 5 Noir, Hero 6 Noir, Héros 7 Noir, Héros 8 Noir et Héros 9 Noir. Également avec le DJI Osmo Action.

La caméra est tenue à l’intérieur, avec une ouverture pour exposer les capteurs. En raison de sa matière douce, il n’est pas endommagé par les gouttes.

AER a une protection contre l’eau et flotte également, vous pouvez donc l’utiliser sans problème sur la plage, ou dans une rivière.

De plus, les ailes sont démontables, pour pouvoir le transporter ou le ranger plus facilement lorsque vous ne l’utilisez pas.

Si vous souhaitez acheter un drone avec caméra, ce marché n’a cessé de croître et il devient de plus en plus facile de trouver un modèle à portée de main. Nous vous montrons le meilleur.

Son utilisation n’a pas de mystère. Vous le lancez de toutes vos forces et, avec une télécommande, prenez des photos et des vidéos à tout moment.

Comme on le voit dans la vidéo, vous pouvez obtenir des photos assez spectaculaires, lorsque vous lancez directement vers une cible, vers le sol, au ras de l’eau, etc.

L’inconvénient c’est que les prises de vue ne durent que quelques secondes, et puis il faut aller chercher la caméra… On ne peut pas la lancer follement quand on est dehors, car on pourrait la perdre dans un ravin, une rivière, etc.

Si vous êtes intéressé, il est en vente en promotion sur son site internet avec des prix à partir de 59 euros, et expédition depuis l’Allemagne.