Aerie Real fait appel à un nouveau type d’ambassadeur de marque – WWD

Aerie le garde réel.

La marque de sous-vêtements, qui fait partie d’American Eagle Outfitters, est de retour avec sa campagne annuelle Aerie Real. Sauf que cette fois, les modèles d’Aerie Real ont été remplacés par des voix d’Aerie Real.

« Dans le passé, nous avons eu des modèles et ils ont été fantastiques. Mais maintenant, ce sont plus que de simples modèles », a déclaré à WWD Stacey McCormick, vice-présidente senior du marketing de la marque Aerie. « C’est la communauté, ce sont nos ambassadeurs, ce sont nos acteurs du changement. C’est bien plus que des personnes nommées.

“Le client a rendu cette marque si célèbre”, a poursuivi McCormick. « Et les moments viraux qui se sont produits [on social media] avec certains des produits Aerie, ce sont littéralement les clients qui parlent pour nous. Les clients qui ont été là pour nous et nous ont soutenus, nous voulons nous assurer qu’ils font partie de l’histoire.

Les nouvelles voix d’Aerie Real comprennent l’actrice Antonia Gentry, la chanteuse, compositrice Kelsea Ballerini, les personnalités de TikTok les NaeNaeTwins et l’équipe de danse en fauteuil roulant les Rollettes, ainsi que l’ancien modèle d’AerieReal, gymnaste et médaillé d’or olympique Aly Raisman.

Mais McCormick s’empresse de souligner qu’Aerie Real Voices ne se limitera pas à ces quelques privilégiés. En fait, la marque continuera d’ajouter des voix de la grande communauté Aerie cet automne, tout le monde, des «mères aux propriétaires d’entreprise en passant par les personnes qui appartiennent à des communautés très spécifiques», a expliqué McCormick.

“Ce sont des voix de cette génération qui sont importantes et qui ont été avec nous tout au long du voyage et qui sont des fans de la marque”, a-t-elle déclaré. « L’évolution de ce qui se passe et de ce que nous avons vraiment doublé au cours de la dernière année élève la voix des communautés et fait parler ces ambassadeurs et ces personnes intégrées à la marque de différentes manières. »

Alors que la promotion de la diversité et de l’inclusion est peut-être la norme actuelle, Aerie, qui a été fondée en 2006, a été l’une des premières marques de lingerie à présenter des soi-disant « vraies femmes » modélisant ses produits. En 2014, la marque de vêtements d’intérieur, de maillots de bain et de vêtements de détente a lancé la première campagne Aerie Real avec le modèle Iskra Lawrence posant fièrement dans les produits Aerie. Sauf qu’il n’y avait pas d’aérographe et que toutes les caractéristiques qui auraient historiquement été considérées comme des défauts – y compris les vergetures et la cellulite – étaient exposées.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la base de fans d’Aerie et la liste de modèles de rôle s’accroissent. Les revenus annuels d’Aerie ont dépassé le milliard de dollars en 2020, malgré les dommages causés par la pandémie sur l’ensemble du secteur de la vente au détail. Désormais, la marque vise la barre des 2 milliards de dollars.

« En tant que leader de la présentation de vraies femmes, Aerie a construit une communauté puissante, que nous continuons à favoriser en créant encore plus d’opportunités pour que la voix de nos clients soit entendue », a déclaré Jennifer Foyle, présidente et directrice de la création exécutive d’American Eagle et Marques Aerie. « La campagne AerieReal Voices sert de témoignage mondial de notre marque, car nous faisons écho aux parcours personnels et aux histoires de ces individus incroyables et inspirants. Notre plate-forme de marque leader et notre communauté solide, ainsi que des produits incroyables, renforcent notre leadership au sein de l’industrie. »

Aerie a également lancé une nouvelle sous-marque – la marque de vêtements de sport Offline – en juillet 2020. Et tandis que les concurrents ferment des magasins physiques à des taux sans précédent, Aerie et Offline sont sur la bonne voie pour ouvrir de nouveaux emplacements physiques dans la seconde moitié de 2021 : 40 de nouveaux magasins Offline by Aerie, un mélange de magasins autonomes, côte à côte et de boutiques en magasin, et 47 nouveaux magasins Aerie autonomes, dont beaucoup sur de nouveaux marchés.

“Aussi importante que soit le numérique, ces expériences en magasin sont également très importantes”, a déclaré McCormick. « La campagne et la marque ne sont pas 100 % numériques. C’est enraciné dans le fait de vraiment le faire de bas en haut, de la communauté vers le haut.

Cela explique pourquoi Aerie Real Voices sera diffusé à la fois numériquement – via les médias sociaux et le site Web de la marque – ainsi que dans la vie réelle, y compris des panneaux d’affichage, des activations en magasin et des événements pop-up, cet automne.

Le deuxième sommet annuel AerieReal d’Aerie devrait également avoir lieu en personne en octobre à New York (en fonction des blocages locaux et des directives du CDC), date à laquelle la marque dévoilera son deuxième lot de créateurs de changement Aerie Real, ou de femmes qui inspirent la communauté Aerie et ont entrepris de créer le changement, y compris les Rollettes.

« Nous sommes fiers de faire partie de la famille Aerie et de servir de modèle pour un changement réel et significatif », a déclaré Chelsie Hill, fondatrice et chef de la direction des Rollettes. « Chez Rollettes, notre mission est singulièrement axée sur le soutien et l’autonomisation des femmes et des filles handicapées dans le monde entier. Nous sommes ravis de nous associer à Aerie, en tant que marque aux vues similaires, engagée à inspirer la positivité corporelle et à amplifier de vraies voix féminines sur leurs plateformes. Avec la sensibilité partagée que nous sommes plus forts ensemble, nous utilisons nos voix dans le cadre de la campagne Aerie Real, pour nous connecter avec la communauté Aerie et sensibiliser à l’importance de la représentation du handicap dans la mode.

Les fans d’Aerie du monde entier peuvent également se rendre sur ae.com/aerie-real-life/real-voices, à partir du 6 octobre, pour avoir la chance de télécharger une vidéo personnelle, partager leurs histoires et avoir la chance d’être sélectionnés pour une future campagne Aerie ou comme une voix d’Aerie.

“Nous recherchons des gens pour qu’ils racontent leurs histoires et que leur histoire prenne vie grâce à notre plate-forme”, a déclaré McCormick. « Nous nous sentons avec la communauté Aerie Real et la façon dont nous avons grandi, ces voix sont celles qui parlent pour nous. Ces voix sont celles qui disent aux gens ce que le produit leur a fait ressentir, comment nous les avons aidés à renforcer leur confiance. Ces voix sont désormais au premier plan.