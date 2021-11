‘Aero GPX’ est la vision d’un homme de la renaissance de ‘F-Zero’, et cela pourrait changer

Image : Aaron McDevitt

Cela fait presque deux décennies que nous avons un nouveau F-Zéro jeu, qui devrait vraiment être un crime, ou quelque chose. Pourtant, si Nintendo ne va pas faire un nouveau F-Zero, alors peut-être devrions-nous chercher ailleurs – par exemple, le développeur solo Aaron McDevitt est actuellement en train de créer un coureur de style F-Zero du nom de Aéro GPX, et il semble certainement qu’il pourrait s’appuyer sur le bon travail vu dans l’itération N64 de la franchise, F-Zéro X.

Désireux d’en savoir un peu plus sur le jeu, nous nous sommes assis avec McDevitt pour une discussion rapide.

Nintendo Life : Qu’est-ce que vous aimez chez F-Zero ?

Aaron McDevitt: Eh bien, en gros tout ! Si je devais choisir un aspect particulier que F-Zero cloue, c’est la réactivité pure des commandes. F-Zero X et GX répondent presque instantanément à l’entrée du joueur ; même l’acte le plus élémentaire de tourner la machine semble instantané lorsque le joueur a de la finesse avec le stick analogique. J’ai fait de mon mieux pour pousser cela encore plus loin dans Aero GPX ; pour donner l’impression qu’au lieu de « conduire » le véhicule, vous le « contrôlez » comme s’il s’agissait d’un personnage. J’espère que cela à du sens!

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour créer l’Aero GPX ?

Je rebondis sur plusieurs fichiers de projet et je me suis dit : « Hé, je vais essayer de reproduire la physique anti-gravité des jeux F-Zero. » J’ai commencé à travailler dessus et finalement, il y a eu un « eureka! » moment où les choses ont cliqué. J’ai commencé à y voir du potentiel ; le prototype a commencé à se sentir bien et technologiquement il fonctionnait bien. Bien sûr, mon amour pour les coureurs anti-gravité a également aidé à lancer le mouvement.

Vous avez noté que le jeu se concentrera sur le vol et la mécanique profonde – pourriez-vous développer ?

Les souffleries aériennes appelées « Slipstreams » sont une partie essentielle de la conception de la piste d’Aero GPX. Les slipstreams peuvent être parcourus dans toutes les directions et ajoutent un élément aéroporté important au gameplay d’Aero GPX. Je voulais ajouter au bac à sable de course anti-gravité avec ma propre rotation, et les sillages ont été un plaisir absolu à concevoir. Les pilotes peuvent également plonger dans et hors d’eux pour prendre de l’élan à l’aide d’un nouveau mécanisme avancé appelé « Drill Dive » où ils s’engagent dans un angle descendant et plongent pour gagner en vitesse. C’est la partie « mécanique profonde » de mes objectifs de conception ; mettre en place des mécanismes d’apprentissage pour les joueurs qui leur permettent de s’exprimer et de repousser les limites. Je fais de mon mieux pour rendre le jeu amusant pour les joueurs de tous niveaux, mais je veux intégrer des mécanismes spéciaux pour récompenser les joueurs qui veulent optimiser et pousser le jeu à ses limites également.

De quel aspect du jeu êtes-vous le plus fier ?

Jusqu’à présent, je suis le plus fier du shader que j’ai écrit pour les machines. C’est honnêtement juste une application de quelques techniques mathématiques et de modélisation simples qui existent depuis des décennies. J’ai trouvé une façon assez unique de les présenter qui donne aux machines d’Aero GPX une esthétique assez unique. J’ai travaillé sur ce shader pendant pratiquement un mois entier en m’assurant qu’il représente cette image insaisissable dans mon esprit de ce à quoi je voulais que les machines ressemblent !

Est-ce que quelqu’un d’autre est impliqué dans le développement d’Aero GPX ?

Pas encore! Jusqu’à présent, ce n’était que moi.

Vous avez également dit que votre intention était d’étoffer le jeu pour qu’il ne soit pas si proche de F-Zero. Comment proposez-vous de faire cela ?

La plupart de cela se produira une fois que je commencerai à travailler sur les dernières pistes du jeu lors de la phase de conception. J’utilise à la fois une ressource de santé et de boost pour Aero GPX ; où dans F-Zero, tout se passe sous une seule ressource. Je garde la composante risque-récompense en ayant des zones de recharge séparées qui sont toujours parallèles, obligeant le joueur à choisir entre recharger la santé ou booster. J’ai également prévu une tonne de mécanismes et de techniques de conception de pistes qui donneront certainement à l’Aero GPX l’impression d’être à part entière; surtout lorsque vous mélangez Slipstreams et quelques autres rebondissements importants sur le bac à sable de course anti-gravité que j’ai prévu !

Quel est le calendrier de sortie ? Pensez-vous qu’il y a une chance que cela finisse par trouver son chemin vers Switch?

Je n’ai pas encore vraiment de calendrier. J’ai pratiquement tous les outils de développement et le back-end du jeu terminés maintenant. À partir de maintenant, il s’agit principalement de suivre le travail de conception, d’art et de contenu. Cela pourrait prendre plus de temps ou être plus court que les progrès réalisés jusqu’à présent ; c’est le premier jeu que j’ai fait. Cependant, j’y travaille tous les jours et je vais certainement sortir Aero GPX un jour. J’aimerais aussi qu’Aero GPX existe un jour sur consoles à commencer par la Switch !

