Aéro-politique : Bubbles contourne les accords bilatéraux minutieusement élaborés ; pourrait bientôt voir des contestations judiciaires

Par Satyendra Pandey

L’aviation continue d’être touchée de manière disproportionnée par la pandémie de Covid-19. Les flux de trésorerie des compagnies aériennes sont réduits à néant, et les aéroports, autrefois bourdonnants d’activité, restent étrangement silencieux pendant de longues périodes. Les compagnies aériennes à elles seules devraient perdre plus de 50 milliards de dollars en 2021, et la demande de voyages aériens mettra un certain temps à revenir. Parallèlement, un autre défi se profile : le transport aérien connaît des règles asymétriques complexes qui s’adressent à chaque pays, à la politique et à l’opinion publique. Les pays imposent désormais des protocoles de santé qui, dans de nombreux cas, dépassent le cadre de l’aviation. Ils négocient également des accords de «bulle» qui contournent temporairement les accords bilatéraux. Par conséquent, les voyages aériens qui dépendent de normes convenues collectivement, universellement acceptées et uniformes sont confrontés à une course orageuse. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a l’incident en Biélorussie au cours duquel un vol a été dérouté dans les airs et contraint d’atterrir à l’aide d’une menace à la bombe prétendument facilitée par l’État. Dans l’ensemble, ces éléments indiquent une ère difficile et controversée de l’aéropolitique.

L’aéropolitique traite de la politique derrière l’aviation. Les deux, à savoir l’aviation et la politique, ont toujours été étroitement liés, car la plupart des compagnies aériennes et des aéroports appartenaient historiquement à l’État. De plus, l’aviation a tendance à faire la une des journaux et à influencer le récit. Ajoutez à cela l’impact sur l’emploi, la croissance économique et les impôts, et l’implication intense des politiciens et des décideurs est une évidence.

Le défi actuel de l’aéropolitique concerne l’accès au marché. C’est-à-dire la capacité des compagnies aériennes étrangères à se rendre dans des pays et à prendre des passagers. Pour les pays qui ont un marché intérieur important, ceux-ci ont été protégés. Mais, pour ceux comme les Émirats arabes unis, Singapour et le Royaume-Uni, où la majorité des flux de passagers dépendent d’une stratégie d’accès aux marchés étrangers et d’utilisation de leurs aéroports comme plaques tournantes de transfert, les conséquences d’un accès limité sont désastreuses. Pour ces pays, les flux de trafic contribuent non seulement à soutenir les grandes compagnies aériennes, mais favorisent également le commerce, l’emploi et la croissance économique. Tout cela est ancré sur l’accès au marché. L’aéropolitique derrière l’accès au marché découle des stratégies de confinement et d’élimination des virus des nations. Celles-ci se reflètent mieux dans des procédures d’arrivée variées, des débats sur les vaccins qui seront acceptés et une marche progressive vers des procédures non standard. Les accords bilatéraux qui régissaient autrefois l’aviation sont maintenant temporairement remplacés par des accords à bulles (arrangements à court terme entre deux pays visant à faciliter les déplacements). Ceux-ci aident à résoudre le problème des tests et des protocoles en les standardisant pour deux pays. C’est peut-être la seule solution à court terme pour restaurer les flux de passagers réticents. Mais, les accords de bulle, par leur nature même, sont litigieux, car ils contournent effectivement les traités bilatéraux qui ont été négociés entre deux entités souveraines. Et ce n’est qu’une question de temps avant que ceux-ci ne voient une contestation judiciaire.

Enfin, il y a l’incident en Biélorussie où un vol commercial a été forcé d’atterrir à l’aide d’une menace à la bombe facilitée par un État souverain. De nombreuses parties prenantes, dont l’Organisation de l’aviation civile internationale et l’Association du transport aérien international, l’ont déjà condamnée et les compagnies aériennes ont suspendu leurs vols au-dessus de la Biélorussie. Des actions politiques supplémentaires sont en vue. Que ces actions auront un impact est discutable, car ces organisations mêmes ont soutenu qu’un souverain règne toujours en maître. Pourtant, pour l’optique, des actions sont nécessaires.

Pour l’instant, la perspective d’un ciel ouvert et convivial est un rêve lointain. Le lobbying intense se poursuit dans un contexte où les anciennes compagnies aériennes occidentales ont reçu un soutien important de l’État, où l’accès au marché est limité en ce qui concerne la Chine et où les pertes pour les compagnies aériennes d’Asie occidentale s’accumulent. La recherche de ce passager prêt à voler se poursuit, bien que le passager reste insaisissable, et des pays comme l’Inde restent des marchés sources riches, en raison de la diaspora, de la démographie et de la docilité. L’accès à ces marchés reste une proposition pour de nombreuses compagnies aériennes, aéroports et pays entiers. L’aéropolitique est à nouveau au centre de l’attention.

L’auteur est associé directeur, AT-TV, une société de services aéronautiques

