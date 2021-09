AeroGarden Harvest atteint un nouveau prix bas en tant qu’offre du jour d’Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Pouvoir cultiver ses propres légumes est un luxe qui n’est pas offert à tous. Tout le monde n’a pas de jardin et tout le monde n’a pas assez de place s’ils ont un jardin, pour y aménager un jardin. Bien sûr, vous pouvez installer quelques plantes dans votre maison actuelle. Mais vous ne pourrez pas obtenir la végétation que vous souhaitez. Si vous aimez faire pousser des plantes dans leur maison, Amazon est un endroit idéal pour les accessoires à cet effet. Tu peux recevoir supports de plantes d’intérieur réglables en vente dès maintenant pour seulement 19,79 $. Cela ajoutera certainement à l’apparence de votre maison. Si vous n’avez pas de place pour faire pousser des plantes mais que vous voulez profiter d’herbes et de légumes frais, le Récolte AeroGarden est là pour vous.

Les Récolte AeroGarden est un appareil astucieux qui vous permettra de faire pousser des plantes dans votre maison. Cela a un panneau de contrôle qui élimine les conjectures d’essayer de trouver la bonne façon de faire pousser quelque chose. Vous pourrez y faire pousser des légumes et des herbes. Il comprend même son propre éclairage. En règle générale, il s’agit de 150 $. Mais grâce à l’offre actuelle d’Amazon, il est à son prix le plus bas jamais enregistré !

AeroGarden Harvest – Avec Heirloom Salad Greens Pod Kit (6-Pod) Prix catalogue : 149,95 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 59,96 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

L’AeroGarden Harvest vous aide

En regardant une récolte AeroGarden. Source de l’image : AeroGarden/Amazon

C’est assez remarquable tout ce que vous pouvez faire dans le Récolte AeroGarden. Il est livré avec un kit de salade verte à six dosettes, ce qui signifie que vous pourrez manger ce que vous voulez pour le déjeuner. Le panneau de commande est doté de boutons éclairés par capteur tactile qui s’atténuent lorsque la lumière du jardin est éteinte. Il y a un réglage de lumière de 15 heures qui donne aux plantes ce dont elles ont besoin. Il existe une hotte de croissance lumineuse qui fournit des lumières de croissance à LED.

Cela poussera naturellement dans l’eau, cinq fois plus vite que le sol. Il n’y a pas de terre pour s’amuser. Il est plus propre dans votre maison pour travailler. De plus, la nourriture végétale mélangée fournit les nutriments dont ils auront besoin. Comme nous l’avons mentionné, ce type de technologie vous coûte généralement bien plus de 100 $. Mais aujourd’hui, vous pouvez l’attraper pour seulement 89,99 $ !

Cultivez votre propre salade

La variété verte de salade a un mélange personnalisé de laitues pour votre plaisir. Le kit de gousses de graines Heirloom Salad Greens germe en quelques jours seulement. Vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour en profiter. Vous pouvez avoir des herbes fraîchement cueillies et des salades vertes croquantes. Les tomates mûries sur pied peuvent également être cultivées dans le Récolte AeroGarden. Cela ne prend pas beaucoup de place dans votre maison non plus, vous pouvez donc le placer où vous le souhaitez. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une vente d’une journée seulement, vous devrez donc vous dépêcher pour capitaliser sur les prix.

