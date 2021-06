“Aerolineas” Bale lance l’une des pires pénalités du championnat d’Europe

in

16/06/2021

20h00 CEST

C’était à la 60e minute de la rencontre lorsqu’un footballeur turc a renversé Bale juste à la lisière de la surface. Penalty pour le Pays de Galles, qui a eu l’occasion d’étendre son avantage et de sortir du jeu quasiment condamné. Le capitaine a attrapé le ballon et la responsabilité, mais son penalty est allé bien au-dessus du but défendu par Cakir.

Il voulait le placer dans l’équipe, mais sa position corporelle et le fait qu’il voulait jetez-le en essayant un « folha sec », il s’est retourné contre lui et en a fait l’une des pires pénalités de l’Eurocup.

Bien sûr, une fois que le gardien turc a remis le ballon en mouvement, sa pression a presque pris fin avec l’un des buts de l’Eurocopa. Le service l’a touché dans le dos et il est allé à quelques centimètres du bâton, beaucoup plus près de l’endroit où il avait pris le penalty.

Dans un match où le footballeur du Real Madrid a joué à un niveau bien supérieur à celui de la première, où il n’a pratiquement pas été vu, il n’a pas pu condamner. Il était chargé d’assister Ramsey dans le premier but avec une superbe passe filtrée et également dans le second, où un jeu par groupe a mis fin à sa “passe de la mort”..

La pénalité n’est pas entrée, mais s’il agissait comme capitaine et âme de l’équipe nationale pour aider votre équipe à marquer 3 autres points.

Bien sûr, comme toujours, les réseaux ont déjà commencé à se moquer de son penalty.