Aéroport de Bengaluru: lancement du premier terminal de fret express dédié d’Inde; détails ici

Aéroport de Bengaluru: Vendredi, l’aéroport international de Kempegowda dans la ville de Bengaluru a lancé le tout premier terminal de fret express dédié du pays. Le terminal a été lancé exclusivement pour l’exportation et l’importation de courriers internationaux. Avec l’opérationnalisation du nouveau terminal de fret express, les opérations de fret à l’aéroport de Bengaluru devraient devenir plus grandes et meilleures, ont déclaré les autorités aéroportuaires. Développé par Bangalore International Airport Limited (BIAL), le terminal de fret Express de l’installation construite sur mesure de 200000 pieds carrés abritera les principales sociétés de messagerie express mondiales telles que DHL Express et FedEx Express, selon un rapport d’IE.

BIAL a déclaré que le terminal express pour utilisateurs communs sera exploité par l’Express Industry Council of India (EICI) pour d’autres entreprises de messagerie. Il a en outre déclaré que le terminal utilisateur commun donnera un nouvel élan à la base de commerce électronique déjà solide de la ville. Il y aura un espace dédié dans le terminal pour les bureaux de douane, et il aura un accès direct à la fois côté ville et côté piste.

M. Srinivas, commissaire en chef des douanes, zone de Bengaluru, a déclaré à l’aéroport de fret le plus achalandé du sud de l’Inde, ce terminal exclusif pour les courriers express à l’aéroport de Bengaluru stimulera considérablement le commerce et l’économie de la région. Cela facilitera les affaires. En outre, cela réduira le temps de transaction ainsi que les coûts pour l’expéditeur en fournissant une installation dédiée pour les envois par courrier express, a ajouté Srinivas.

Selon BIAL, cette installation permettra à l’aéroport de traiter 150 000 tonnes par an, faisant passer la capacité de fret annuelle globale de l’aéroport de Bengaluru de 570 000 tonnes à 720 000 tonnes. Cette installation d’entreposage est la première du genre dans un aéroport indien, qui a été conçue et construite sur mesure. BIAL a également mentionné que cela fournira aux opérateurs des flux de travail opérationnels rationalisés, la possibilité d’expansion à l’avenir. L’exploitant de l’aéroport a ajouté que les quais de camions mécanisés permettront une acceptation plus rapide ainsi que la livraison du fret. Avec un espace dédié pour chaque opérateur, le terminal devrait améliorer le débit et répondre aux exigences de l’industrie en plein essor, a-t-il déclaré.