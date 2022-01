Aéroport de Delhi : Pas de perte ou de dommages aux bagages ! Le terminal 1 installe un système de traitement des bagages à grande vitesse ; des détails

L’ICS fonctionnera à une vitesse de 2,1 mètres par seconde et pourra trier jusqu’à 6 000 sacs par heure.

Mise à jour de l’aéroport de Delhi : L’aéroport international Indira Gandhi a installé un système de chariot intégré (ICS) à son terminal 1 ou T 1 pour la gestion des bagages. On dit que l’ICS a une vitesse élevée, une capacité élevée et plus de fiabilité. Selon l’aéroport international de Delhi (DIAL), le nouveau système de haute technologie activé par l’identification par radiofréquence (RFID) garantit un tri des bagages sans erreur. L’ICS fonctionnera à une vitesse de 2,1 mètres par seconde et pourra trier jusqu’à 6 000 sacs par heure. Le système de convoyeur existant à l’aéroport, c’est-à-dire le système de courroie traditionnel, fonctionne à une vitesse de 0,5 mètre par seconde, selon un rapport de la PTI.

Selon DIAL, chaque bagage reste entièrement dans les limites de son plateau de transport tout au long du processus de transport – des îles d’enregistrement à la zone de préparation des bagages. Cela réduit considérablement le risque de perte et d’endommagement des bagages ainsi que les perturbations du système, dues à la sangle ou à d’autres causes liées aux bagages, a-t-il ajouté. L’exploitant de l’aéroport a également déclaré que le système hautement automatisé et complexe de l’ICS améliore également l’expérience des passagers en veillant à ce que le bon bagage atteigne le bon vol en toute sécurité et en toute transparence, peu de temps après qu’un passager aérien a remis le bagage.

Il y a quelques jours, DIAL avait terminé les travaux de réfection de la piste 09/27 de l’aéroport IGI et avait remis l’installation à l’ATC le mois dernier pour des opérations commerciales. Il contribuera désormais à réduire le temps d’exploitation des pistes. La piste récemment réhabilitée est conforme au système d’atterrissage aux instruments de catégorie I. Cela aide les pilotes lors de l’atterrissage d’un avion dans des conditions de faible visibilité. Les travaux de réhabilitation de la piste 09/27 de l’aéroport IGI (première piste) ont été entrepris par Delhi International Airport Limited dans le cadre du projet d’extension Phase 3A de l’aéroport de Delhi.

