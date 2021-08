Aéroport de Kaboul : les Afghans « font quelque chose de mal » en se précipitant pour évacuer, selon un ex-député | Politique | Nouvelles

Le député Elay Ershad a déclaré que les Afghans ne devraient pas essayer de fuir le pays par l’aéroport de Kaboul sans visa ni passeport. Environ 12.000 étrangers et Afghans travaillant pour des ambassades et des groupes humanitaires internationaux ont été évacués de l’aéroport de Kaboul depuis que les insurgés talibans sont entrés dans la capitale il y a une semaine, a déclaré un responsable de l’OTAN. Lorsqu’on lui a demandé si les Afghans devaient “emboutir” l’aéroport, Mme Ershad a déclaré à LBC: “À cent pour cent, ils font la mauvaise chose parce qu’ils n’ont ni visa ni passeport.

“Mais ils courent toujours vers l’aéroport.

“Ils ont entendu des gens qu’il y a des avions venant du Canada et d’Amérique et ils peuvent envoyer des gens.

“Les personnes qui ont des visas, des passeports et des billets peuvent y aller – pas tout le monde.

“Ma propre famille et mes amis y sont allés et y ont passé jusqu’à trois nuits et ils sont revenus très tristes en disant qu’ils ne pouvaient pas monter dans un avion et je leur ai dit que vous n’aviez même pas de passeport!”

Cela survient alors que le chaos à l’aéroport de Kaboul, assiégé par des milliers de personnes désespérées de fuir le pays, n’était pas de la responsabilité des talibans, a déclaré le responsable du groupe militant. “L’Occident aurait pu avoir un meilleur plan pour évacuer.”

Des membres des talibans armés autour de l’aéroport ont exhorté ceux qui n’avaient pas de documents de voyage à rentrer chez eux.

Au moins 12 personnes ont été tuées dans et autour de l’aéroport depuis dimanche, ont déclaré des responsables de l’OTAN et des talibans.

Alors que les pays occidentaux luttaient pour accélérer les évacuations au milieu du chaos et des informations faisant état de violences talibanes, le président Joe Biden a été confronté aux critiques concernant la planification du retrait des troupes américaines et la prise de contrôle rapide des militants islamistes.

Biden n’a pas reculé ce délai, malgré les appels – à l’échelle internationale et nationale des collègues démocrates ainsi que des républicains de l’opposition – à garder des troupes en Afghanistan aussi longtemps que nécessaire pour ramener chaque Américain chez lui.

Biden a déclaré qu’il ne pouvait pas prédire le résultat final en Afghanistan, où les États-Unis et leurs alliés ont mené une guerre de 20 ans.

Mais il a promis de travailler avec d’autres pays pour établir des “conditions difficiles” pour toute coopération ou reconnaissance des talibans, sur la base de leur bilan en matière de droits humains.

“Ils cherchent à acquérir une certaine légitimité, ils vont devoir trouver comment ils vont conserver ce pays”, a-t-il déclaré.