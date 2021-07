Aéroport de Noida Jewar : ponts dégagés, terrain pour la phase I remis au concessionnaire

S’adressant à FE, Christoph Schnellmann, PDG de YIAPL, a déclaré que la clôture financière du projet était proche et qu’il s’attend à ce qu’il soit achevé dans les deux prochaines semaines. (Image représentative)

La coentreprise du gouvernement de l’Uttar Pradesh, l’aéroport international de Noida (NIAL) et l’aéroport international de Yamuna (YIAPL), ont signé un protocole de licence ici samedi, signalant la remise officielle des terres de l’aéroport de Jewar du NIAL au concessionnaire YIAPL. Avec cela, les ponts ont maintenant été libérés pour la clôture financière, suivie d’une cérémonie d’inauguration qui devrait avoir lieu la troisième semaine d’août. Le Premier ministre Narendra Modi devrait inaugurer les travaux de construction et poser la première pierre.

YIAPL – une filiale à 100 % de l’aéroport international de Zurich AG, qui avait été constituée en tant que véhicule à usage spécial (SPV) pour développer le nouvel aéroport international de Noida de 30 000 crores, à la périphérie de Delhi, est en train de finaliser la clôture financière de Rs 3,725 crore prêt pour la première phase du projet de la State Bank of India (SBI).

S’adressant à FE, Christoph Schnellmann, PDG de YIAPL, a déclaré que la clôture financière du projet était proche et qu’il s’attend à ce qu’il soit achevé dans les deux prochaines semaines.

« Nous sommes heureux de confirmer que plus de 1 300 hectares de terrain sur un total de 1 334 hectares nous ont été cédés aujourd’hui pour le développement de l’aéroport international de Noida. Ainsi, nous avons obtenu le droit de passage pour environ 90 % aujourd’hui et avons signé un mémorandum d’inventaire du site, qui nous donne le droit de passage sur la partie disponible du site pour commencer les activités de construction. Notre échéancier pour livrer l’aéroport est de trois ans après la mise à disposition du terrain complet. Nous prévoyons donc d’achever les travaux de la phase I du développement de l’aéroport d’ici la fin de 2024 avec un investissement de Rs 5 700 crore.

«Alors que 65% de l’investissement, qui équivaut à 372 crores de Rs, serait financé par la dette, 35%, soit 2 000 crores de Rs, le seraient par des capitaux propres. Pour la partie dette, nous en sommes aux dernières étapes de la sécurisation du prêt via SBI, tandis que le reste serait fourni par l’aéroport de Zurich, la société mère », a déclaré Schnellmann.

Déclarant que le gouvernement de l’État travaille méticuleusement pour achever la préparation du reste du site de 1 334 hectares, il a déclaré que l’entreprise s’efforçait de commencer les travaux de construction au plus tôt et de livrer la première phase NIA dans les trois ans. « L’aéroport international de Noida aura une importance stratégique et sera un moteur économique de croissance pour l’Uttar Pradesh et l’Inde et nous nous engageons à développer l’écosystème de l’aviation en Inde », a-t-il déclaré.

« Nous avons presque terminé toutes les formalités pour le début de la construction. L’accord d’actionnaires entre l’aéroport international de Zurich (AG), qui avait émergé comme le plus offrant pour l’aéroport proposé à Jewar en novembre de l’année dernière, et l’aéroport international de Noida (NIAL) a également été conclu. En dehors de cela, 100% des familles affectées par le projet ont été déplacées. Ainsi, tous les obstacles au démarrage du projet sont maintenant terminés. Avec le mémorandum de licence également terminé, nous pouvons nous attendre à ce que le premier coup de pied soit posé à tout moment », a déclaré un responsable du département de l’aviation civile. “Bien que la date de la cérémonie de pose de la première pierre n’ait pas encore été arrêtée, nous prévoyons une cérémonie dans la deuxième quinzaine d’août.”

